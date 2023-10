A- A+

Recife CPRH inicia retirada de animais do Parque 13 de Maio, no Recife, nesta sexta-feira (20) Remoção será feita por etapas e deve ser concluída até o final do mês de novembro

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) iniciou, nesta sexta-feira (20), a retirada dos animais abrigados no zoológico do Parque 13 de Maio, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.



Foram removidas 48 aves, sendo 12 araras-canidé, 30 rolinhas-cinza, duas rolinhas-caldo-de-feijão, duas patativas, um tizil e um siriema.



Os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras Tangará), no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

Retirada começou nesta sexta-feira (20). Foto: Divulgação/CPRH

De acordo com a CPRH, a retirada será feita por etapas e deve ser concluída até o final do mês de novembro. A ação é realizada em parceria com a Prefeitura do Recife, com o apoio do Ibama.

Após avaliação clínica e exames, os animais que tiverem condições de serem reinseridos na natureza serão soltos em locais adequados. Aqueles que não tiverem condições ficarão sob os cuidados de instituições parceiras.

“Os centros urbanos não são locais adequados para animais silvestres. No Cetras, faremos todo o possível para que eles se recuperem e ganhem a liberdade em seus habitats. Mas, os que não puderem, com certeza, viverão melhor nas instituições parceiras, longe do barulho excessivo e da poluição de uma área urbana”, afirmou o presidente da CPRH, José de Anchieta dos Santos.

Veja também

VIOLÊNCIA Raquel Lyra se solidariza com assassinato de juiz e diz que episódio de violência é inaceitável