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MEIO AMBIENTE CPRH oferece curso gratuito de Educação Ambiental com certificação no Recife Iniciativa presencial dispõe de 25 vagas para maiores de 18 anos; aulas acontecem nos dias 2 e 3 de junho na Zona Norte

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) está com inscrições abertas para o curso gratuito "Educação Ambiental: Revisitando fundamentos e contextualizando o agora".



A capacitação, que integra a programação da Semana do Meio Ambiente, oferece 25 vagas voltadas para maiores de 18 anos, incluindo professores, gestores, líderes comunitários e profissionais da área.

As aulas ocorrem em 2 e 3 de junho, na sede do órgão, no bairro do Poço da Panela, Zona Norte do Recife.



Conheça o formato

Com carga horária total de 16 horas, a atividade será realizada em formato presencial nos turnos da manhã (das 8h às 12h) e da tarde (das 13h às 17h).



O conteúdo programático é dividido em três eixos teóricos e práticos, abrangendo desde conceitos básicos de interação com a natureza até as diretrizes e o desenvolvimento de políticas de educação ambiental vigentes no Brasil e em Pernambuco.

As aulas serão ministradas por técnicos da Unidade de Educação Ambiental (UEAM) da CPRH e colaboradores de outros setores. Os participantes que cumprirem a carga horária integral receberão certificado de conclusão.



Os interessados devem realizar a inscrição de forma online por meio do formulário eletrônico disponibilizado pela instituição.

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