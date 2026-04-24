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MEIO AMBIENTE CPRH solta em mangue 364 caranguejos comercializados no Mercado de Afogados no período de defeso Fiscalização resultou em multa no valor de R$ 19.350 para os comerciantes

Mais de 360 caranguejos que eram comercializados em período proibido no Mercado Público de Afogados, na Zona Oeste do Recife, foram soltos em área de mangue preservada no Litoral Sul de Pernambuco.



Os 364 animais foram apreendidos durante uma fiscalização da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), que identificou a venda irregular no período de "defeso", época de reprodução da espécie.



A operação, em conjunto com a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma), além da apreensão dos crustáceos, resultou em multa no valor de R$ 19.350 para os comerciantes, que foram conduzidos à delegacia.

Animais voltaram à natureza nessa quinta-feira (23) | Foto: CPRH/Divulgação

Segundo a CPRH, a ação, realizada em conjunto com a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma), também resultou em multa no valor de R$ 19.350 para os comerciantes, que foram conduzidos à unidade policial.



"Dos 364 caranguejos, 341 eram machos e 23 fêmeas, muitos com sinal de uso de armadilha predatória, o que também é proibido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)", afirmou a Agência, destacando que, no caso das fêmeas, a comercialização não é permitida mesmo fora do período de defeso.

Para a soltura, realizada nessa quinta-feira (23), em área de mangue preservada e protegida no Litoral Sul do estado, foi feita a limpeza dos animais e a retirada dos resquícios de armadilhas para que pudessem retornar em condições propícias para cumprir o ciclo natural da espécie.



A portaria Nº 45/2026 do Ministério da Pesca e Aquicultura e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima determina períodos, que vão de janeiro a abril, com proibição para a caça, compra e venda do caranguejo-uçá em 2026.

Em janeiro, a fase foi do dia 18 ao dia 23; no mês de fevereiro foi do dia 1º ao dia 6 e do dia 17 ao dia 22; já em março foi de 3 a 8 e de 18 ao dia 23; e agora, em abril, do dia 17 ao dia 22, quando a espécie entra na última fase reprodutiva deste ano.

"A preservação do caranguejo-uçá é fundamental para a preservação dos manguezais, pois ele contribui para a oxigenação do solo, limpeza natural do ambiente e o desenvolvimento da biodiversidade local", ressaltou a CPRH.

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