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Fiscalização CPRH vistoria área com suspeita de vazamento de óleo no Ipsep A população suspeitava de um local com possível vazamento de óleo de aviação

Uma equipe de fiscalização da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) realizou, nesta quinta-feira (29), uma vistoria em área com possível vazamento de óleo de aviação, em um canal que passa pela Rua Tenente Portela, no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife.

Durante a vistoria, foi identificado leve odor, mas não foi encontrada a presença de óleo no local.

Logo em seguida, a equipe se dirigiu ao Aeroporto para verificar a possibilidade de algum vestígio de óleo, o que também não foi constatado.



“Tanto no canal como no Aeroporto foi verificado material de contenção, mas os locais não estavam com sinais de óleo. Diante disso, a CPRH emitiu uma intimação para que o Aeroporto apresente, no prazo de até oito dias corridos, um relatório das ações tomadas diante do fato,” comentou a chefe do setor de Fiscalização Industrial e de Emergência da CPRH, Graça Cruz.

Multa

No início deste ano, a CPRH autuou a Aena Brasil, que administra o Aeroporto Internacional do Recife, com multa de R$ 500 mil, e a Rayzen Combustíveis em R$ 250 mil.

A autuação ocorreu após a conclusão do processo de análise e avaliação de materiais e da documentação referentes ao vazamento de combustível no entorno do Complexo Aeroportuário do Recife, em novembro/2025.



A Aena recorreu da autuação e o processo está em julgamento.

O Auto de Infração da Aena teve como motivo o lançamento de querosene de aviação nas galerias de águas pluviais durante vários dias, com vazamento do produto para o Canal da Malária, o que causou poluição hídrica e desconforto para a população do entorno.

No caso da Rayzen, fornecedora de combustível para as aeronaves do Aeroporto, o auto a define como corresponsável pelo lançamento de querosene de aviação nas galerias de águas pluviais no pátio do aeroporto.

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