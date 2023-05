A- A+

Pilates CRAB 2023 vai reunir grandes nomes do Pilates no Recife Encontro acontece nos dias 19, 20 e 21 de maio e, além de muita atividade física, terá arte, cultura e movimento

Amantes do pilates e da atividade física já têm uma excelente programação para o fim de semana. Nos próximos dias 19, 20 e 21 de maio, acontece a edição 2023 do CRAB, um encontro dedicado ao método pilates e que vai reunir grandes nomes do mercado nacional.



Neste ano, os palestrantes serão Fernando Sadir, âncora do evento, além de Cris Crozara e Marcelo Finotti. O encontro vai acontecer no TWR PILATES, localizado na Rua dos Arcos, número 60, no Poço da Panela, zona norte do Recife.

A organização da edição deste ano vai entregar um fim de semana de arte, cultura e movimento. Além de muita atividade física, a programação vai integrar maracatu, cinema e artes plásticas.

O anfitrião é Zé Neto, fisioterapeuta e professor do método na casa que recebe o evento. “É um momento de conectar pessoas, de trocar experiências e praticar o método Pilates com especialistas, praticantes e interessados na modalidade. A edição que realizamos no ano passado foi um sucesso, reunindo mais de 50 pessoas e, para esse ano, acrescentamos expressões da nossa cultura e da nossa arte para que seja um momento ainda mais interessante. Como esperado, o movimento já vem superando a edição passada”, destaca Zé Neto.

No dia 19, a programação da manhã será “Fundamentando a Contrologia”, comandada por Cris Crozara. Já o turno da tarde terá Marcelo Finotti, apresentando “Mente e corpo, concentração e movimento”. Já o dia 20 será todo de Fernando Sadir. Durante todo o dia, a participação dele terá dois momentos: “Encontre o centro e depois desafie-o” e “As flexões laterais e as torções de Joe”. Para finalizar, o dia 21 será de aulão de mat ao ar livre “True to Joe’s work” e aulas privadas com professores convidados.

Fernando Sadir

Com quase duas décadas no universo da Contrologia, Fernando Sadir, que é natural da Argentina, comanda hoje um dos principais programas de formação de pilates do país. Dedica-se arduamente na propagação do método original deixado por Joseph Pilates e estudou com importantes nomes como Romana Kryzanowska e Jay Grimes.

Serviço:

CRAB 2023 (caranguejo em inglês, em referência a um movimento clássico do Pilates)

Data: 19, 20 e 21 de maio

Local: TWR PILATES

Rua dos Arcos, 60. Poço da Panela.

Valor: R$ 840

Inscrições: Sympla

https://www.sympla.com.br/evento/crab-edicao-2023/1914078

