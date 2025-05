A- A+

PILATES CRAB 2025 une pilates e cultura no bairro do Recife a partir desta sexta (16); saiba mais Evento será realizado de 16 a 18 de maio, com programação técnica e atividades culturais gratuitas

O bairro do Recife será palco da quarta edição do Crab, um dos principais eventos de pilates do Nordeste, que acontece entre os dias 16 e 18 de maio, no IZI Corporate House, localizado no Cais de Apolo.

Com programação técnica e atividades culturais gratuitas, o encontro já tem mais de 100 participantes de diversos países confirmados.

Idealizado pelo fisioterapeuta pernambucano Zé Neto, o evento busca integrar técnica, movimento e identidade cultural pernambucana.

“A gente entrega mais uma edição, cada vez mais trazendo todas as pessoas que gostam de movimento e cultura. Estudantes, profissionais, praticantes e entusiastas do pilates terão aprofundamento técnico, inspiração e conexões autênticas, mas, além disso, é uma oportunidade de vivenciar a efervescência cultural do Recife de forma integrada ao universo do movimento", afirma o organizador.

A programação inclui workshops, palestras e vivências com nomes de destaque internacional, como Gabriela Andrioli e Miguel Silva, especialistas em pilates clássico.

A edição 2025 conta ainda com a parceria de Clério Muratori e da Empower Pilates, referência em equipamentos da área.

Entre os destaques da programação técnica estão os workshops “Reformer em Dois”, “The Cadillac”, “Move in Circles” e “Reformer – A Simbiose Entre o Equipamento e Nosso Corpo”. O evento será encerrado no domingo (18), às 5h, com uma prática de pilates solo no Marco Zero.

A programação cultural, aberta ao público, inclui apresentação teatral na Livraria Jaqueira, no Recife Antigo, na sexta-feira (16), às 19h, e um cortejo do Maracatu Batadoni no sábado (17), às 18h30, com saída do Cais do Apolo até a Praça do Arsenal.

Crab

O nome Crab, que em inglês significa “caranguejo”, faz referência a um dos exercícios do método pilates e ao simbolismo cultural nordestino ligado à resistência e às raízes do mangue.

“O caranguejo é um símbolo de resistência, de conexão com o mangue, com as raízes. Trouxemos essa fusão para dar vida a um evento que une cultura e movimento”, explica Zé Neto, organizador do evento.

“Sempre que a gente vai pensar na próxima edição, nos perguntamos: por que mais um evento de pilates? E a resposta vem quando olhamos para o que estamos construindo, um encontro que coloca a cidade como parte da experiência, que convida as pessoas a viverem o Recife, com toda a sua energia”, complementa.

As inscrições para o evento estão disponíveis na plataforma Sympla.

Serviço



CRAB 2025 – Cultura, Movimento e Pilates em Conexão

Data: 16 a 18 de maio de 2025

Local: IZI Corporate House – Cais do Apolo, 455 – Bairro do Recife

Inscrições: Sympla

Veja também