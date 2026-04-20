PERÍCIA

Crânio humano é encontrado por banhista em praia turística de Alagoas; polícia investiga

Polícia Científica agora tenta identificar o crânio e busca esclarecer as circunstâncias da morte.

Equipes do IML confirmaram que crânio encontrado na Praia de Pajuçara, em Maceió, é humano - Foto: Divulgação/Polícia Científica de Alagoas

Uma banhista encontrou a parte superior de um crânio humano na areia da Praia de Pajuçara, em Maceió, em Alagoas, nesta segunda-feira, 20.

O local foi isolado e equipes do Instituto de Criminalística e do IML de Maceió estiveram na praia para realizar a perícia. Foi, então, confirmado que se tratava de um crânio humano.

A Polícia Científica agora tenta identificar o crânio e busca esclarecer as circunstâncias da morte.

