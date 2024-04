A- A+

ACIDENTE Cratera abre de forma repentina e engole homem que caminhava por calçada no Espírito Santo O acidente foi registrado por câmeras de segurança instaladas na rua

A abertura repentina de uma cratera pegou de surpresa um homem que caminhava pela calçada no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (1º).

Em imagens registradas por câmeras de segurança instaladas na rua, é possível ver o momento em que o buraco surge no chão e engole o homem, que transitava pelo local. Além de cair na cratera, o homem também foi atingido por um muro que desabou após a abertura do buraco.

Nas imagens é possível observar o momento em que outras pessoas que passavam pelo local param para ajudar o cidadão.

Com a queda, o homem, que foi identificado como um médico ortopedista mas não teve seu nome e idade reveladas, fraturou o fêmur e foi socorrido para uma unidade de saúde particular.

De acordo com a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, uma equipe deverá ser enviada até o local ainda nesta segunda para avaliar as causas do acidente.



