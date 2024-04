A- A+

São Paulo Cratera avança sobre município no interior de SP Erosão, que começou a se manifestar em 2007, está com 300 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de profundidade, segundo atualização feita pela prefeitura

Uma enorme cratera que avança sobre a cidade de Lupércio, no interior de São Paulo, tem tirado a tranquilidade dos moradores da região. A erosão, que começou a se manifestar em 2007, tem sido um desafio persistente para o município localizado a cerca de 450 quilômetros da capital paulista, nos arredores de Bauru e Marília.



"Atualmente, o custo estimado para a obra (para conter o avanço da cratera) é de cerca de R$ 3 milhões", afirma o município. Segundo a prefeitura, não se sabe os motivos para a formação da cratera, mas o aumento do tamanho do buraco está ligado à ação das chuvas.

Hoje, o buraco está com 300 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de profundidade, segundo atualização feita pela prefeitura. Pelo Google Maps, é possível ver que a cratera se aproxima da Rua Dr. Adamastor Ferreira Costa e da Avenida Santo Inácio.



"Desde o início de sua gestão, o atual prefeito, Cleber Menegucci (PSB), tem adotado todas as medidas administrativas possíveis para resolver este problema. Além disso, a prefeitura tem empreendido esforços para conter o avanço da erosão por meio de ações preventivas", acrescenta a prefeitura, que tenta buscar apoio do Governo do Estado, assim como de deputados estaduais e federais.



"Reconhecemos que sozinha a prefeitura não tem capacidade financeira para arcar com essa despesa sem comprometer outros setores vitais, como saúde, educação e demais serviços essenciais para nossa comunidade", reforçou o município que tem quase 4 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Procurado, o Governo do Estado de São Paulo não se manifestou até o momento. O espaço permanece aberto para posicionamento.

