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CIÊNCIA

Cratera lunar é batizada em homenagem a mulher do comandante da Artemis II

Carroll Wiseman morreu de câncer, em 2020

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Esta imagem divulgada pela NASA mostra uma visão totalmente iluminada da Lua, incluindo a bacia Orientale e partes do lado oculto não visíveis da Terra, em 6 de abril de 2026.Esta imagem divulgada pela NASA mostra uma visão totalmente iluminada da Lua, incluindo a bacia Orientale e partes do lado oculto não visíveis da Terra, em 6 de abril de 2026. - Foto: DIVULGAÇÃO / NASA / AFP

Os astronautas da Artemis II tiveram um momento de emoção nesta segunda-feira (6), quando batizaram uma cratera em homenagem à mulher falecida do comandante da missão, Reid Wiseman.

"É um ponto brilhante na Lua e gostaríamos de chamá-lo de Carroll", disse o astronauta canadense Jeremy Hansen, durante uma transmissão ao vivo.

A cratera pode ser vista "em certos momentos do trânsito da Lua ao redor da Terra", disse Hansen, enquanto Wiseman e os demais tripulantes enxugavam as lágrimas. Os quatro astronautas se abraçaram em silêncio.

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Carroll Wiseman morreu de câncer, em 2020. Desde então, o ex-piloto de combate Reid Wiseman cria sozinho as duas filhas do casal.

A tripulação da Artemis II batizou outra cratera como "Integrity", nome que deu à sua nave espacial.

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