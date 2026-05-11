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TRÂNSITO Cratera provoca interdição na BR-101, em Jaboatão, nesta segunda (11); PRF monta desvio De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio de nota, a interdição foi feita às 4h05, "sem previsão de liberação"

Uma cratera no quilômetro 86 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metripolitana do Recife (RMR), provoca transtornos e interdição total do trânsito na área na manhã desta segunda-feira (11).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio de nota, a interdição foi feita às 4h05, "sem previsão de liberação".

A cratera está aberta entre as faixas da direita e esquerda, "com possibilidade de agravamento em caso de manutenção das chuvas na região".

Ainda segundo a corporação, o "trânsito está fluindo pelo acostamento".

Cratera está aberta entre as faixas da direita e esquerda da BR-101. - Foto: PRF/Divulgação

Por conta da cratera, a PRF propõe um desvio pela BR-101 antiga, acessando a rodovia que passa por Pontezinha/Ponte dos Carvalhos.

A reportagem tenta contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em busca de um posicionamento sobre obras para recuperar o local.



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