INCIDENTE Cratera se abre em piso de escola na RMR e deixa estudante ferida; SEE-PE fala em reforma no local Caso aconteceu na Escola Estadual Zumbi dos Palmares, no bairro da Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho

Uma estudante ficou ferida depois que parte do piso do pátio da Escola Estadual Zumbi dos Palmares desabou, formando uma grande cratera, nessa quinta-feira (4). A instituição de ensino fica localizada no bairro da Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Em vídeo obtido pela reportagem, é possível ver outro jovem pulando no buraco formado no local para tentar ajudar a colega. Por conta do incidente, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE) suspendeu as atividades presenciais da unidade por tempo indeterminado, e as aulas serão feitas de forma remota.

Segundo a Defesa Civil do Cabo de Santo Agostinho, que foi acionada ao local, a jovem precisou ser levada ao Hospital Dom Hélder Câmara.

"O Corpo de Bombeiros, que já estava no local quando a Defesa Civil chegou, foi quem realizou o resgate. Após o resgate, equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros realizaram uma vistoria no local e interditaram a área onde ocorreu o acidente por oferecer risco", completou a Defesa Civil.

De acordo com a SEE, a estudante "está bem e está se recuperando em casa". "Ela foi atendida ontem, recebeu os cuidados médicos e já teve alta", reiterou.



Obras na escola

Por meio de nota enviada à reportagem, a SEE-PE iniciou, nesta quinta-feira (5), os estudos para realizar uma reforma na Escola Estadual Zumbi dos Palmares.

"A SEE esclarece ainda que uma equipe permanece na escola, empenhada em solucionar a situação o mais rápido possível", informou.

Trabalhadores já estão no local consertando a cratera, e escola passará por reforma. - Foto: SEE/Divulgação

Também de acordo com a secretaria, a unidade de ensino já estava no cronograma da engenharia para ser reconstruída, "por se tratar de um prédio antigo". O investimento total será de R$ 17 milhões.

"A nova obra seguirá o padrão arquitetônico definido pela Secretaria de Educação do Estado e contará com um conjunto composto por um bloco principal de três pavimentos. O espaço abrigará salas de aula, laboratórios, biblioteca, setores administrativos, além de outras dependências acadêmicas e áreas de apoio", afirmou.

As atividades remotas da unidade seguem até que a SEE-PE encontre um novo prédio onde a escola possa funcionar temporariamente até a conclusão da obra. Trabalhadores já estão no local consertando a cratera.

