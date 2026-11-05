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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Seminário de Perícia Contábil no Recife tem Inteligência Artificial em foco; veja como se inscrever Evento gratuito e híbrido ocorre nesta sexta-feira (6) e no sábado (7); modalidade presencial no bairro do Prado exige doação de fraldas geriátricas

O Recife recebe nesta sexta-feira (6) e no sábado (7) o 5º Seminário de Perícia Contábil de Pernambuco.

O evento promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE) em parceria com a Associação dos Peritos Judiciais do Estado de Pernambuco (APJEP) é gratuito e voltado para profissionais e estudantes de Contabilidade, Economia, Administração e Direito.

As atividades presenciais serão na sede do CRCPE, no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife. Também haverá transmissão on-line.

Na sexta-feira, o seminário será das 13h30 às 19h, e no sábado, das 9h às 18h30.



A edição deste ano tem como destaque a palestra "Perícia 4.0: inteligência artificial na prática pericial”, abordando o impacto das novas tecnologias na rotina técnica do perito.



A programação tem início na sexta-feira com palestras sobre contabilidade forense, investigação de fraudes, práticas periciais, transação tributária e prestação de contas eleitorais.



No sábado, os debates terão abordagens sobre perícia no processo administrativo-tributário eletrônico, inteligência artificial, honorários periciais, processos fiscais e perícia financeira.



A participação no seminário é gratuita em ambas as modalidades, havendo taxa de cobrança apenas para quem optar pela emissão do certificado de participação.



Para quem for acompanhar a programação presencialmente no auditório do CRCPE, a organização solicita a doação de um pacote de fraldas geriátricas, que será destinado a uma instituição de acolhimento a idosos.



As inscrições podem ser feitas diretamente pelo portal oficial do conselho regional.



Serviço

Data: 6 e 7 de novembro de 2026

Horários: sexta-feira, das 13h30 às 19h; sábado, das 9h às 18h30

Local presencial: Auditório do CRCPE, bairro do Prado, Recife

Modalidade: Híbrida (presencial e on-line)

Inscrições: abertas, de forma remota

Participação gratuita. Para acesso presencial, é necessária a doação de um pacote de fraldas geriátricas.

Certificado: Disponível mediante pagamento.

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