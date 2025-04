A- A+

SAÚDE Creatina danifica os rins? Veja quais são as contraindicações O ácido desempenha um papel fundamental para a produção de energia no corpo

A creatina é um ácido orgânico nitrogenado que se encontra naturalmente no corpo, principalmente nos músculos e no cérebro, conforme descrito no site da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, que também indica que essa substância é adquirida em pequenas quantidades por meio de alimentos como carne vermelha e peixe.

Essa substância desempenha um papel importante na geração de energia para as células do corpo, razão pela qual muitas pessoas buscam consumi-la por meio de suplementos, especialmente aquelas que realizam longos períodos de treinamento físico.

A creatina atua como uma reserva rápida de energia, pois ajuda a regenerar o trifosfato de adenosina, a principal fonte de energia celular.

O consumo de creatina afeta os rins?

No entanto, devido ao seu uso como suplemento para aumentar a energia e a massa muscular, surgiu a discussão sobre se o consumo desse ácido pode afetar os rins.

A creatina eleva as reservas de fosfocreatina muscular, que é o combustível, esse tipo de suplemento é utilizado por pessoas que precisam de energia extra para esforços de alta intensidade e curta duração, indicando que, uma vez esgotada, o organismo passa a utilizar glicogênio.

A Mayo Clinic, instituição americana especializada em pesquisas médicas, menciona que suplementos contendo creatina também são utilizados para tratar determinados distúrbios cerebrais, condições neuromusculares, insuficiência cardíaca congestiva e outras enfermidades.

O neurologista Leonardo Bello, autor do livro "Que tu vida no sea un dolor de cabeza", em português: "Para que sua vida não seja uma dor de cabeça", menciona que a creatina auxilia no metabolismo energético dos músculos, do cérebro e dos neurônios, razão pela qual todas as pessoas podem consumi-la.

No entanto, ele recomenda que, quando ingerida em forma de suplemento, a substância esteja acompanhada da prática de exercícios, para que essa dose extra de energia não seja desperdiçada.

Durante a atividade física, o corpo converte a creatina em creatinina, que depois é expelida pela urina, motivo pelo qual seu consumo não representaria um risco para a saúde renal.

No entanto, a Mayo Clinic especifica que, embora o consumo de creatina não apresente efeitos colaterais para pessoas que a ingerem da maneira indicada, ele pode afetar a saúde daqueles que sofrem de distúrbios renais.

"A creatina pode ser insegura para pessoas com problemas renais preexistentes", diz a Clínica Mayo, destacando que ainda são necessárias mais pesquisas para determinar os efeitos desse suplemento.

