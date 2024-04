Creatina: novo estudo mostra que suplemento pode melhorar o processamento cerebral e memória de curt

A- A+

A creatina é formada no corpo humano a partir de compostos semelhantes aos aminoácidos (os blocos de construção das proteínas). Ela ganhou popularidade no mundo das academias por sua versão concentrada vendida como suplemento. Um novo estudo realizado por pesquisadores alemães mostrou que uma dose única elevada de creatina pode melhorar de forma temporária o desempenho cognitivo prejudicado pela fadiga mental da privação de sono.

"Esses resultados sugerem que uma dose única elevada de creatina pode reverter parcialmente as alterações metabólicas e a deterioração cognitiva relacionada à fadiga", escreveram os cientistas.

O experimento contou com 15 pessoas, que precisaram se manter acordadas durante uma noite inteira enquanto resolviam tarefas com testes cognitivos. Durante a pesquisa, foi observado um efeito positivo no metabolismo cerebral e no desempenho cognitivo dos participantes três horas depois deles tomarem a creatina, que atingiu seu pico após quatro horas e teve uma duração total de nove horas.

Além disso, foi indicado que as melhorias estavam associadas à capacidade de processamento e à memória de curto prazo. O estudo foi publicado na renomada revista científica Scientific Reports.

A princípio, já se sabia que a privação do sono leva a alterações no metabolismo cerebral as quais promovem a captação celular de creatina. Contudo, esta é a primeira a utilizar o fator "estresse" (como a falta de sono) para aumentar a absorção do composto e observar as consequências disso a curto prazo.

Qual é a função de creatina?

No organismo, a creatina serve como um combustível para os músculos esqueléticos e pode promover o crescimento muscular quando combinado com os exercícios. O armazenamento dessa substância ocorre, principalmente, nas fibras musculares, e uma parte menor vai para o cérebro. Ao longo do dia, o corpo reabastece naturalmente a creatina em seus músculos, mas os suplementos ajudam a "abastecer o tanque".

Quais os benefícios da creatina?

A creatina como suplemento contribui para o aumento de massa muscular, a melhora na recuperação muscular após a prática de atividade física e a prevenção de doenças crônicas devido a melhoria da densidade óssea gerada pelo ganho de massa magra - todo o tecido do corpo, menos a gordura.

Suplemento tem efeitos colaterais

O consumo de creatina, em especial em grandes quantidades, pode gerar desconforto gastrointestinal - como náuseas e diarreia, além de inchaço, cãibras e desidratação. Além disso, existe a possibilidade de sobrecarga dos rins e no fígado, quando essa substância é consumida de forma exagerada, como informa um dos pesquisadores.

“Por enquanto, porém, não é aconselhável que as pessoas tomem doses tão altas de creatina em casa, pois altas doses da substância sobrecarregam os rins e podem causar riscos à saúde. No entanto, se estudos futuros mostrarem um aumento no desempenho cognitivo em doses mais baixas, a creatina poderá tornar-se um sério concorrente do café durante longas noites de trabalho”, afirma Ali Gordjinejad, autor principal do estudo e coordenador do Instituto de Neurociências e Medicina (INM-2) no centro de pesquisa Forschungszentrum Jülich, na Alemanha.

