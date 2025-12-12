A- A+

Irregularidades Creatina, óleo de canabidiol e paracetamol: Anvisa tira 5 produtos do mercado Foram identificadas irregularidades que podem causar riscos à saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) publicou novas determinações no Diário Oficial da União (DOU) que ordenou a retirada de alguns produtos de circulação do mercado. Dentre eles, estão medicamentos e suplementos.

Audioclean

A agência determinou a proibição de todos os lotes do medicamento Audioclean, vendido como um suplemento para melhorar "zumbidos" no ouvido, por comprovação da propaganda e anúncio de venda do produto sem registro, notificação ou cadastro. Além disso, é fabricado por empresa desconhecida.

Uplife

Também foi alvo da autarquia o suplemento Uplife, comercializado como cápsulas emagrecedoras. A decisão aponta que houve comprovação da propaganda sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, sendo um produto de fabricação desconhecida.

Paracetamol

Diversos lotes de paracetamol, da Geolab Indústria Farmacêutica S/A, mostraram variação de 1,9% a 2,66% na pesagem da codeína, o que levou a empresa a fazer o recolhimento voluntário. Veja a lista dos lotes atingidos:

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 7,5 mg com Ct Bl Al Plas Trans X 12 (lotes a partir de 28/1/2025);

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 7,5 mg com Ct Bl Al Plas Trans X 24 (lotes a partir de 28/1/2025);

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 7,5 mg com Cx Bl Al Plas Trans X 96 (Embalagem Hospitalar) (lotes a partir de 28/1/2025);

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 7,5 mg com Cx Bl Al Plas Trans X 480 (Embalagem Hospitalar) (lotes a partir de 28/1/2025);

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 30 mg com Ct Bl Al Plas Trans X 36 (lotes a partir de 28/1/2025);

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 30 mg com Ct Bl Al Plas Trans X 24 (lotes a partir de 28/1/2025);

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 30 mg com Cx Bl Al Plas Trans X 96 (Embalagem Hospitalar) (lotes a partir de 28/1/2025);

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 30 mg com Cx Bl Al Plas Trans X 480 (Embalagem Hospitalar) (lotes a partir de 28/1/2025);

Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 30 mg com Ct Bl Al Plas Trans X 12 (lotes a partir de 28/01/2025).

Creatina

A empresa Basecol Mix Indústria e Comércio de Alimentos também iniciou o recolhimento voluntário de produtos com creatina monoidratada devido a irregularidades na fórmula. Foram afetados todos das marcas Creatina Creamy, Crea Cream, Pasta de Creatina e Creme de Creatina.

Óleo de canabidiol

Já o óleo de canabidiol Full spectrum oil 600 mg, da marca Leve CBD, foi proibido, pois não possui registro ou autorização da Anvisa.

