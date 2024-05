Creatina: teste de associação de produtos nutricionais reprova 25 marcas do suplemento; veja a lista

A- A+

Um relatório realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) reprovou 25 creatinas vendidas no Brasil mediante a quantidade do composto presente nos produtos, dentre as 66 analisadas. Foi detectado que os produtos não apresentavam a concentração mencionada no rótulo.

Para detectar impurezas, é analisada a variação máxima da creatina, isto é, a concentração de outros ingredientes que não sejam o composto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permite como até 20%. Contudo, segundo a análise, 10 das marcas obtiveram 100% de variação, em outras palavras, nenhum deles eram feitos de creatina.

— Para surpresa dos profissionais da área de Nutrição existem marcas não tinham nada de creatina e isso é medido pela porcentagem de pureza — analisa a nutricionista Annete Marum, doutora em Genômica Nutricional pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Lista de produtos reprovados pela associação e fora da porcentagem de impurezas aceita pela agência sanitária:

Natures Now Researches creatine energy now atp: 96,8%.

Body Nutry suplementos: 86,7%;

Nitro max creatina: 59%;

R74 Pro healthy creatine – 55,7%;

Body Nutry creatina – 54,5%;

Healthy time creatina powder – 53%;

Body action web creatine dual power – 46,2%;

Pro Healthy creatine micronized – 43,3%;

Absolut Nutrition creatina 100% pure – 37,1%;

Muscle full creatina – 32,7%;

Absolut Nutrition creatina Flavor – 32,3%;

Adaptogen hd cret – 24,3%;

Vitamax Nutrition creatine booster – 23,67%.

Body Action creatine double force – 23%;

Ftw creatina ultra – 20,17%;

E os que apresentaram 100% de variação foram:

Healthy labs creatina gourmet;

Ravenna sports creatina micronized;

Impure nutrition creatina;

Nft Nutrition creatina 100% pura;

Sun food creatine pure;

Dymatrix nutrition creatina monohidrate;

Iron tech sports nutrition creatina monohidratada;

Red bolic creatine monster maca palatinose zma;

Airomax creatine;

Dark dragon crea delite.

"Importante salientar que as empresas SUPLEY (fabricante marcas Probiotica e Max Titanium), INTLAB (das marcas AGE, MonsterFeed, Intlab e Cellucor) e BRG (Integralmédica e Darkness) tiveram seus produtos testados, porém entraram com medidas jurídicas para não divulgação dos resultados", escreveu a Abenutri.

