RESTRIÇÃO Creatina: Anvisa analisa 41 suplementos; confira o resultado Agência analisou amostras coletadas no segundo semestre e encontrou apenas um produto com o teor da substância irregular

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) divulgou, nesta quarta-feira, os resultados de uma análise das creatinas vendidas no país. O suplemento alimentar é um dos mais utilizados por pessoas que praticam atividades físicas.



O material foi analisado pelo laboratório do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A agência avaliou 41 produtos (confira a lista completa no fim da matéria), produzidos por 29 empresas, e verificou três aspectos: o teor de creatina; a presença de matérias estranhas e a adequação de rotulagem.

Em relação ao teor, a legislação permite uma variação de até 20% no conteúdo em relação ao que é declarado no rótulo. Além disso, o produto precisa atender o valor de referência, que para a creatina é de 3g.

Os resultados apontaram que 40 marcas seguiam os requisitos de teor de creatina, sem variações que pudessem caracterizar uma infração sanitária. Apenas um produto foi considerado irregular. Porém, segundo a Anvisa, a amostra “está em processo administrativo e de apuração, o que não permite a divulgação da marca neste momento”.

Em relação à presença de matérias estranhas, todas as marcas foram consideradas satisfatórias. Por outro lado, quando o critério foi a adequação de rotulagem, 40 dos 41 produtos reprovaram na análise da agência.

A única amostra que atingiu resultados satisfatórios em todos os três critérios avaliados pela Anvisa foi a da Creatine Monohydrate - 100% Pure, da marca Athletica Nutrition, fabricada por ADS Labortároio Nutricional Ltda.

Os problemas de rotulagem, no entanto, não representam riscos à saúde do consumidor. Podem gerar apenas notificações aos fabricantes, já que afetam a orientação ao público.



Os erros mais comuns nesse quesito foram:

Apresentação de alegações não previstas, ou seja, o rótulo atribuía ao produto propriedades que não são autorizadas para a creatina, inclusive com alegações incorretas em língua estrangeira;

Uso de palavras ou imagens que podem induzir o consumidor a uma informação incorreta ou insuficiente sobre o produto;

Tabela de informação nutricional fora do padrão e não declarada no mesmo painel da lista de ingredientes;

Frequência de consumo não declarada;

Número de porções da embalagem não declaradas na tabela de informação nutricional e

Tabela nutricional sem as quantidades de açúcares totais e açúcares adicionados.

Para a análise, a Anvisa coletou amostras de embalagens de 300g das creatinas mais vendidas no país durante o segundo semestre de 2024 dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo, devido à concentração de mercado nesses locais.

As amostras foram adquiridas nas empresas fabricantes, à exceção do Rio de Janeiro, onde as creatinas foram coletadas no mercado varejista. Para garantir a reprodutibilidade dos resultados, seguindo a determinação da lei brasileira, os produtos foram coletados três vezes pelas vigilâncias sanitárias locais.

Confira a lista das creatinas analisadas:

Marca Produto Fabricante Responsável legal DARKLAB PURE CREATINE BIOGHEN NUTRITION PHOTON NEGÓCIOS DE SAÚDE E BEM ESTAR LTDA. IRIDIUM LABS CREATINA FUEL PRIMER LAB. DE DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA. SUPLEY LAB. DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. MAX TITANIUM CREATINE SUPLEY LAB. DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. SUPLEY LAB. DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. PROBIÓTICA CREATINA MONOHIDRATADA SUPLEY LAB. DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. CANIBAL INC LTDA. PROBIÓTICA CREATINA CAPS MONOHIDRATADA SUPLEY LAB. DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. SUPLEY LAB. DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. CANIBAL CREATINY MONOHYDRATE MAKERPRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. CANIBAL INC LTDA. MAX TITANIUM CREATINE MONOHIDRATADA (caps) SUPLEY LAB. DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. SUPPLEMENT LABS LTDA. Body Nutry Suplementos CREATINE 100% PURA - MICRONIZADA - MONOHIDRATADA SUPPLEMENT LABS LTDA. PRO HEALTHY LABORATÓRIOS LTDA. Body Nutry Suplementos CREATINE 100% PURA - MICRONIZADA - MONOHIDRATADA SUPPLEMENT LABS LTDA. SUPPLEMENT LABS LTDA. PRO HEALTHY CREATINE MICRONIZED - 100% PURE ULTRA-CONCETRATED POWDER PRO HEALTHY LABORATÓRIOS LTDA. ADS LABORATÓRIO NUTRICIONAL LTDA. ATLHETICA - NUTRITION CREATINE MONOHYDRATE - 100% PURE ADS LABORATÓRIO NUTRICIONAL LTDA. PHOTON NEGÓCIOS DE SAÚDE E BEM ESTAR LTDA. IRIDIUM LABS ATLAS CREATINA SYNTHESIZE NUTRIÇÃO HUMANA LTDA. SYNTHESIZE NUTRICAO HUMANA LTDA SYNTHE SIZE CREATINE POWDER MONOHYDRATE SYNTHESIZE NUTRICAO HUMANA LTDA SILVANT ALIMENTOS LTDA. Body Shape Nutrition CREATINE ENERGY MONOHIDRATADA E MICRONIZADA SILVANT ALIMENTOS LTDA. GDS GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S/A BLACK SKULL CREATINE HARDCORE PURE MONOHYDRATE GDS GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S/A VIDA FORTE NUTRIENTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA. CREAPURE CREAFORT 100% PURA VIDA FORTE NUTRIENTES IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA. W. O. PERAN LTDA. MF Musclefull MUSCLE FULL 100% PURA W. O. PERAN LTDA W. O. PERAN LTDA. BULK CREATINA MONOHIDRATADA 100% PURA BIOGHEN SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS BULK SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. FTW Creatina Ultra FITOWAY LABORATÓRIO NUTRICIONAL LTDA. RAINHA LABORATÓRIO NUTRACÊUTICO LTDA. BODYACTION Creatine Dual Power RAINHA LABORATÓRIO NUTRACÊUTICO LTDA. RAINHA LABORATÓRIO NUTRACÊUTICO LTDA. BODYACTION Creatine Double Force RAINHA LABORATÓRIO NUTRACÊUTICO LTDA. BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. DARKNESS Creatine Muscle Energy BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. INTEGRALMEDICA Creatina Hardcore BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. INTEGRALMEDICA Creatina Hardcore (caps) BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. RCA LABS LTDA. Nutrify Creatine Monohidratada BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. Eat Clean Pro Creatina Monohidratada Vegano MB FOODS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. CR NUTRITION SUPLEMENTOS LTDA. UNIVERSAL Creatine Monohydrate CR NUTRITION SUPLEMENTOS LTDA. SDN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. SOLDIERS NUTRITION Creatine Monohydrate SDN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. SDN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. ESSENTIAL NUTRITION CREALIFT INP INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. MUSCLETECH CREATINE Totalmix Indústria e Comércio Ltda. Natusvita CREATINE MICRONIZADA Natusvita Indústria de Suplementos Nutricionais Ltda. CREAPURE CREATINA MONOHIDRATADA Growth Supplements Nutrata CREATIN UP MONOHIDRATADA MMC INDÚSTRIA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. ELEMENTOPURO SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CREATINA EM PÓ - CREADOP GSG NUTRIÇÃO LTDA. GSG NUTRIÇÃO LTDA. True Source CREATINE 100% PURE MELCOPROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA. Shark Pro Creatina Monohidratada 3g RCA LABS LTDA. MB FOODS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. OPTIMUM NUTRITION CREATINE POWDER Importador: SAVIXX COMÉRCIO INTERNATIONAL S/A New Millen Creatina Monohidratada NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. NM ALIMENTOS LTDA. Vitamax Creatina Booster BRAZIL NUTRITION SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. BRAZIL NUTRITION SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. 3VS CREATINE POWER PÓ ABE AMERICA IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. ABE AMERICA IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. 3VS PURE CREATINE ABE AMERICA IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. ABE AMERICA IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA.

