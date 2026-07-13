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SAÚDE Creatina, vitaminas, probióticos: os 10 suplementos mais usados no mundo em 2026 A plataforma americana SuppCo divulgou uma lista com os 10 mais utilizados e mostrou que a indústria de alimentos precisou se reorganizar

Se há alguns anos a proteína era um dos top três suplementos mais vendidos do mundo, hoje, ela não está entre os 10 primeiros.

A plataforma americana SuppCo, que rastreia a rotina diária dos suplementos mais usados com centenas de milhares de usuários logados todos os dias na plataforma, divulgou uma lista com os 10 mais utilizados e a surpresa maior é que a proteína não está entre eles.

Segundo especialistas do ramo, isso não quer dizer que a proteína perdeu a relevância, mas que a indústria de alimentos se reorganizou e absorveu essa demanda completamente. Hoje nós encontramos a proteína em pão, biscoito, iogurte, em barra, bebida, cereal, ou seja, está em todo lugar.

Ela virou um “alimento cômodo”. As pessoas não precisam mais abrir um pote, pesar e misturar na bebida. Ou até mesmo deixar os potes grandes pela metade. Hoje ela já compra um produto sabendo a quantidade exata de proteína que ele tem.

Entre os suplementos mais consumidos estão as substâncias que a indústria ainda não consegue replicar facilmente, como: magnésio, creatina, vitamina D, omega-3 e probiótico clínico.

Magnésio clicinato, por exemplo, usado para melhorar a qualidade do sono, reduzir a ansiedade e atuar como um relaxamento muscular, aparece em três posições (quarto, sexto e décimo lugar). Seguido pela creatina, usado para aumentar e melhorar o desempenho físico nos treinos, aparece também em três posições (terceiro, sétimo e nono). Vitamina D em uma posição (segundo lugar), omega-3 (quinto lugar), um probiótico (em primeiro lugar) e um colágeno (em oitavo lugar).

Os três mais vendidos foram um simbiótico diário em primeiro lugar, seguido pela vitamina D e a creatina.

Confira a lista completa abaixo:

SEED — DS-01 Daily Synbiotic (Saúde intestinal/imunidade)



SPORTS RESEARCH — Vitamin D3 + K2 (Saúde óssea/cardiovascular)



THORNE — Creatine (Energia muscular/cognitiva)



PURE ENCAPSULATIONS — Magnesium Glycinate (Sono/relaxamento)



THORNE — Super EPA (Ômega-3/anti-inflamatório)



REVIVE — Magnesium Glycinate (Recuperação física/nervo)



ORGAIN — Creatine Monohydrate (Força/massa magra)



VITAL PROTEINS — Collagen Peptides (Articulações/pele)



MOMENTOUS — Creatine (Desempenho físico)



NATURE'S BOUNTY — High Absorption Magnesium Glycinate (Bem-estar diário)

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