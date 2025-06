A- A+

Visita Crianças da Creche Municipal do Porto Digital do Recife visitam a Folha de Pernambuco As crianças, que têm entre cinco e seis anos e integram o grupo 5 da Educação Infantil (pré-escola), conheceram a redação do jornal, o estúdio de gravação e o parque gráfico, onde são produzidos os jornais impressos

A Folha de Pernambuco recebeu, na manhã desta quarta-feira (18), uma visita animada. Crianças da Creche Escola Municipal Porto Digital do Recife conheceram as instalações do jornal, na área central da capital pernambucana.

As crianças, que têm entre cinco e seis anos e integram o grupo 5 da Educação Infantil (pré-escola), conheceram a redação do jornal, o estúdio de gravação e o parque gráfico, onde são produzidos os jornais impressos. A turma estava acompanhada dos professores e da gestora da creche Cristiane Gonçalves.

Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Cristiane, aliás, explicou que a visita foi motivada por causa de um projeto na escola, onde as crianças produziram um jornal com a temática do meio-ambiente e tiveram a Folha de Pernambuco como modelo de inspiração.

“A proposta do nosso jornal foi por conta da temática da rede, que é sobre meio-ambiente. Eu peguei até um jornal daqui da Folha, que é o mais próximo da gente. Eles produziram um jornal para ser entregue na rua e foi uma festa”, iniciou.

“Eu tive a ideia (da visita à Folha) porque a gente tem um jornal tão próximo e seria interessante as crianças conhecerem como é a produção desse jornal. Porque eles só veem, mas não tem ideia de como é produzido. Então, apesar deles serem muito pequenos ainda, eles gostam e têm curiosidade. Então eu levei essa proposta para a professora. Como a gente já tinha trabalhado o jornal, foi interessante eles virem aqui para conhecer”, finalizou.

Cristiane Gonçalves, gestora da creche. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Entrevista

Durante a visita ao jornal, as crianças tiveram a oportunidade de serem entrevistadas no estúdio de gravações. Um deles foi Antônio Guerra, de 6 anos, que contou como foi a experiência da produção do jornal da turma.

“A gente foi para fora para distribuir o jornal para todo mundo. Foi falando para não sujar o meio-ambiente, que não pode sujar o mar e os rios”, disse.

Já Clarice Andrade, de 5 anos, falou do que achou da visita à Folha de Pernambuco. “Foi muito legal”, afirmou a menina.

No final do passeio a turma ainda visitou o parque gráfico da Folha, onde ficaram impressionadas com o maquinário de produção. Na saída, elas ainda receberam um kit contendo um lanche e um jornal da Folha.



