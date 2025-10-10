A- A+

DIA DAS CRIANÇAS Creche promove festa para crianças de comunidades carentes da Zona Sul do Recife Cerca de 70 alunos da creche tiveram uma manhã divertida nesta sexta-feira (10)

Cerca de 70 alunos da Creche-Escola Beneficente Amiguinhos participaram de uma comemoração alusiva ao Dia das Crianças, na manhã desta sexta-feira (10). Eles tiveram direito a lanche, brincadeiras e muito mais, na instituição parceira da Prefeitura do Recife (PCR), que fica localizada em Boa Viagem, na Zona Sul da capital.

Essa creche atende crianças de um ano e meio a quatro anos moradoras de comunidades carentes daquela área, como Rio Azul, Borborema, Curral, Padre Jordânio e Entra Apulso.

Festa do Dia das Crianças na Zona Sul do Recife | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Festa do Dia das Crianças na Zona Sul do Recife | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Festa do Dia das Crianças na Zona Sul do Recife | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Festa do Dia das Crianças na Zona Sul do Recife | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Festa do Dia das Crianças na Zona Sul do Recife | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Festa do Dia das Crianças na Zona Sul do Recife | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Festa do Dia das Crianças na Zona Sul do Recife | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Festa do Dia das Crianças na Zona Sul do Recife | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Festa do Dia das Crianças na Zona Sul do Recife | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Festa do Dia das Crianças na Zona Sul do Recife | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Festa do Dia das Crianças na Zona Sul do Recife | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Festa do Dia das Crianças na Zona Sul do Recife | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Festa do Dia das Crianças na Zona Sul do Recife | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Todos participaram de momentos lúdicos com tradicionais dinâmicas infantis. As guloseimas, brinquedos, sacolinhas e algodão doce foram providos com recursos próprios e doações. Um miniparque instalado no pátio da creche contou com escorrego, pula-pula, cabaninha e túnel.

Segundo a gestora da creche que conta com dez educadoras, Elizabete Torres, as crianças vêm de uma semana inteira com programações especiais e essa culminância foi planejada para que os menores pudessem ter um momento de diversão que talvez não tenham tido ao longo da vida.

“A gente tem 86 crianças, 70 delas vieram. É um momento para ficar registrado na memória delas. É a prática da ‘infância raiz’. Todo mês de outubro a gente faz uma semana especial e depois essa culminância com uma bela festa e tudo que elas têm direito”, comentou.

Educadora da creche, Cleide Costa conta que está feliz com a promoção desse evento. Para ela, esta é uma realização importante.

“É um trabalho que a gente faz com uma semana de antecedência. É tudo muito programado. Fazemos isso com muito carinho, porque sabemos que é importante para essas crianças”, contou ela à reportagem, com brilho nos olhos, esbanjando amor.

Refeição

Durante a execução da festa, as crianças têm acesso aos confeitos, chocolates, pipoca e algodão doce. Elas também receberam um prato com brigadeiros, coxinhas e bolos de diversos sabores.

Veja também