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Saúde

Crefito-1 realiza uma ação de conscientização na Academia da Cidade de Boa Viagem nesta terça (20)

Atividade gratuita terá orientações à população e participação de fisioterapeutas e cirurgiões-dentistas

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Academia da Cidade recebe uma ação de conscientização sobre Disfunções Temporomandibulares (DTM) e dor orofacialAcademia da Cidade recebe uma ação de conscientização sobre Disfunções Temporomandibulares (DTM) e dor orofacial - Foto: Edson Holanda/divulgação/PCR

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região (Crefito-1) realiza, nesta terça-feira (20), às 6h30, uma ação de conscientização sobre Disfunções Temporomandibulares (DTM) e dor orofacial, no Polo Boa Viagem da Academia da Cidade do Recife.

A iniciativa é a primeira atividade de campo do Grupo de Trabalho (GT) relacionado às Disfunções de Cabeça e Pescoço do Crefito-1 e será realizada em parceria com cirurgiões-dentistas.

A proposta é levar informação diretamente à população, com ações educativas e orientações sobre essas condições, seus principais sinais e sintomas, fatores associados, formas de prevenção e a importância da avaliação e do acompanhamento por profissionais habilitados.

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As disfunções temporomandibulares estão relacionadas a alterações que podem afetar a articulação temporomandibular e os músculos responsáveis pelos movimentos da mandíbula, podendo estar associadas a sintomas que interferem no bem-estar e na qualidade de vida.

Durante a atividade, os profissionais estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e ampliar o conhecimento da população sobre o tema.

A ação ainda reforça a importância da atuação interdisciplinar entre Fisioterapia e Odontologia no cuidado às pessoas com DTM e dor orofacial.

A realização dialoga com as datas comemorativas das duas profissões: o Dia do Fisioterapeuta, celebrado em 13 de outubro, e as comemorações alusivas ao Cirurgião-Dentista no mesmo mês.

Para a coordenadora do GT, professora Ana Paula de Lima Ferreira, a atividade marca o início de uma proposta que pretende aproximar ainda mais o conselho e os profissionais da sociedade, indo além da discussão técnico-científica e promovendo ações de educação em saúde.

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