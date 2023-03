Cremerj cassa de forma definitiva registro de Dr. Jairinho

A- A+

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) cassou o registro de Jairo de Souza Santos Junior, conhecido como Dr. Jairinho. A decisão foi unânime na plenária do julgamento que ocorreu nesta quarta-feira (15), na sede do conselho. Por ter caráter definitivo, a penalidade impede que Jairinho exerça a profissão no país. Ele é acusado pela morte do enteado Henry Borel, de 4 anos de idade, que aconteceu no dia 8 de março de 2021.

A mãe do menino, Monique Medeiros de Almeida, que era companheira de Jairinho, também responde pelo crime de homicídio.

Henry foi morto no apartamento onde morava com a mãe e o então padrasto na zona oeste do Rio de Janeiro. O laudo da necrópsia do Instituto Médico-Legal (IML) indicou que o menino teve hemorragia interna por laceração hepática em decorrência de uma ação contundente. Os exames apontaram 23 lesões no corpo da criança.

Jairinho já havia tido o mandato de vereador cassado em junho de 2021 em sessão plenária da Câmara do Rio. Foi a primeira vez que isso aconteceu com um vereador na cidade. Na ocasião, ele também perdeu os direitos políticos pelos próximos oito anos.

Em janeiro desse ano, a Justiça do Rio de Janeiro negou mais um pedido de habeas corpus do ex-vereador. A defesa de Jairinho alegava que a prisão preventiva dele, que aconteceu em 8 de abril de 2021, tinha sido mantida de forma ilegal e que não tinha fundamentação idônea.

Monique Medeiros responde em liberdade pelo crime. A prisão preventiva dela foi revogada em agosto do ano passado. Os dois foram denunciados pelo Ministério Público do Rio por homicídio triplamente qualificado, tortura, coação de testemunha, fraude processual e falsidade ideológica. Eles vão a júri popular, mas a data do julgamento ainda não foi marcada.

Veja também

Brasil e EUA EUA ainda aposta no Brasil apesar dos navios iranianos e menciona extradição "imediata" de Bolsonaro