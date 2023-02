Cresce número de pessoas com complicações por conta de pomada capilar em festas de Carnaval

A- A+

Já são, pelo menos, 250 pessoas afetadas por conta do uso de pomadas capilares nas cidades do Recife e Olinda. O item, que vem sendo um dos principais acessórios usados na hora dos penteados para festas de carnaval, tem gerado complicações na saúde dos olhos. Os principais sintomas relatados pelas vítimas são vermelhidão, dor intensa nos olhos e na cabeça, ardência e visão embaçada.

Na Unidade de Pronto Atendimento do Ibura, foram realizados 78 atendimentos desde o último domingo (5). Já na UPA do Paulista, foram 25. No mesmo período, a Fundação Altino Ventura (FAV) somou 74 queixas referente às pomadas. Nas unidades de saúde particulares, como o Hospital de Olhos Santa Luzia e o Hospital de Olhos de Pernambuco (Hope), a demanda das duas juntas chegou a 75.

Por meio de uma nota, a Prefeitura do Recife garantiu que uma equipe da Vigilância Sanitária (Visa) realizou inspeções em lojas e salões de beleza onde as pomadas capilares são vendidas ou aplicadas nesta terça-feira (7). E reforçou a orientação para que o uso de produtos desse gênero seja suspenso.

“A Secretaria de Saúde orienta a população a suspender, imediatamente, o uso das pomadas para trançar e modelar os cabelos. Em caso de intoxicação exógena, as pessoas devem procurar a emergência oftalmológica mais próxima e informar, durante o atendimento, o tipo, nome comercial, fabricante do produto e o estabelecimento responsável pela aplicação ou comercialização do material”, trouxe a nota.

Procon

De acordo com o Procon Recife, o fabricante é o responsável pelos danos causados pelo produto, seja por falta de aviso sobre os riscos ou pela utilização de algum componente não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O mesmo vale para os salões de beleza, a partir da venda ou utilização das pomadas.

O consumidor, ainda segundo o Procon, pode pedir a devolução do valor investido no produto. E em caso de negativa, realizar um procedimento de reclamação no órgão municipal, portando nota fiscal comprovando a aquisição do produto, nome do salão de beleza ou loja, identificação do produto e do fabricante, laudo médico comprovando os danos e protocolos de contato ou mensagens.

Jaboatão dos Guararapes

A Vigilância Sanitária (Visa) do município do Jaboatão dos Guararapes apreendeu pomadas modeladoras após uma inspeção feita também nesta terça-feira (7). Ao todo, foram recolhidos 68 produtos em lojas, barbearias, farmácias e salões de beleza da cidade.



Veja também

EUA Biden tentará levantar o ânimo dos americanos com discurso no Congresso