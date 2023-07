A- A+

PESQUISA Cresce o número de americanos com mais de 50 anos que jogam videogames regularmente Segundo pesquisa, 65% consideram que esse é o passatempo preferido

Os videogames não são apenas para crianças. Novos dados da Entertainment Software Association (ESA), grupo comercial da indústria de videogames, mostram que o número de pessoas com mais de 45 anos que jogam é praticamente o mesmo que o número de menores de idade que o fazem.

No total, segundo a ESA, 65% dos americanos jogam videogames atualmente, cerca de 212,6 milhões de jogadores por semana. Desses, 26% têm menos de 18 anos, enquanto 25% têm mais de 45 anos. Talvez ainda mais curioso... a porcentagem de jogadores com 55 anos ou mais é maior do que aquela entre 45 e 55 anos.

Quase um terço das pessoas com mais de 65 anos, de fato, disse que joga regularmente. "Os videogames continuam sendo um dos pilares dos lares americanos, como há décadas", disse Stanley Pierre-Louis, presidente e CEO da ESA, em comunicado. "Jogar videogames se tornou a norma, pois aqueles que aprenderam a jogar nos primeiros consoles agora compartilham a alegria de jogar com seus próprios filhos e netos."

A ESA tem monitorado os dados demográficos dos jogos desde pelo menos 2004. (O estudo deste ano reuniu dados de aproximadamente 4.000 americanos sobre seus hábitos de jogar videogame). Nesse relatório, apenas 17% de todos os jogadores tinham mais de 50 anos de idade, destacando a disseminação dos jogos na cultura pop, em grande parte devido à disseminação dos dispositivos móveis.



Os smartphones e outros dispositivos móveis são os preferidos dos gamers atualmente, com 64% usando-os para jogar, informa a ESA. Os consoles, como o PlayStation da Sony ou o Nintendo Switch, foram a segunda plataforma mais popular, usado por 54% dos jogadores (Os fones de ouvido de realidade virtual ainda ficam para trás, com apenas 10% dos jogadores dizendo que os usam).

Veja também

crime PF mira quadrilha que enviava cocaína em carga de madeira ao exterior