Crescente número de brasileiros alcança independência financeira apesar dos desafios econômicos

Ao longo dos anos, o Brasil avançou para se tornar uma das maiores economias do mundo. O progresso econômico abriu oportunidades para os jovens que podem contar com sua própria independência financeira, quebrando uma tradição de dependência.

A progressiva independência financeira no Brasil decorre de diversas ações tomadas pelos governos anteriores que se concentraram no crescimento das indústrias brasileiras. Embora possa parecer estranho ligar o governo a este conceito, decisões acertadas permitem que as pessoas invistam em boas empresas e ativos. Desde que entendam como obter independência financeira por meio de investimentos, essas pessoas se beneficiam de empresas e projetos que cresceram com a economia. De fato, a recuperação econômica do país tem visto investidores estrangeiros se apressando para colocar seu dinheiro na economia em busca de retornos generosos. Então, por que não também os brasileiros?

No entanto, embora o crescimento econômico tenha sido um foco no país por muito tempo, ainda existem desafios. O Brasil tem um dos níveis mais notáveis de desigualdade no mundo. As finanças do país também estiveram em uma trajetória negativa por anos.

Recuperação Econômica do Brasil na década de 1900

No início dos anos 1900, o Brasil era em grande parte uma economia rural dependente da agricultura para executar seus serviços públicos. Sua força de trabalho favorecia práticas agrícolas simples que pouco contribuíam para estimular a riqueza para o gigante sul-americano em comparação com a Europa e a América do Norte.

À medida que os anos 1900 gradualmente avançavam em direção ao meio dos anos 1900, o Brasil havia crescido com sucesso sua base manufatureira em uma impressionante taxa de 10%, empurrando mais pessoas para fora da pobreza. Uma série de reformas comerciais também funcionou positivamente para a economia brasileira nos anos 1900. A liderança do país promulgou políticas de substituição de importações, o que significava que o país dependia menos de importações e trabalhava no crescimento de sua base industrial e imobiliária.

Os anos 1900 finais empurraram a força de trabalho brasileira para a indústria manufatureira, cerca de 10% do PIB, tornando os bens de capital uma constante no crescimento do PIB e da riqueza geral do país. O rápido crescimento econômico, acelerado pelos avanços tecnológicos, políticas governamentais e investimento estrangeiro que aproveitaram a sociedade mais rica, impulsionou o milagre econômico para o país que desde então perdeu impulso nos anos 2000.

Milagre Econômico de Curta Duração

Embora os formuladores de políticas e especialistas econômicos possam descrever a economia brasileira como um milagre nos anos 1900, o país desde então perdeu o ímpeto testemunhado nos anos 1900. Em algumas partes do século XXI, o país viu uma reversão em sua produção econômica total dos anos 1900. A razão para a queda foi a hiperinflação nos anos 1990. A maioria das economias latino-americanas experimentou o fenômeno entre 1990 e 1995, que atingia taxas de 764% anualmente, em média.

O efeito da inflação no país durou cerca de 16 anos - até 2006. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi o responsável pela virada que viu a introdução de uma nova moeda vinculada a outra até o virar do século em 1999.

O antecessor de Fernando Henrique Cardoso impulsionou o crescimento para níveis mais altos, reduzindo a pobreza em cerca de 24% em meados dos anos 2010.

No entanto, embora a reviravolta econômica pareça milagrosa em muitos aspectos, o período em que a economia enfrentou uma queda afetou a capacidade de muitas pessoas de alcançarem a independência financeira.

O país também tem cerca de 20% de sua população vivendo em favelas - uma figura que tem se mantido constante por um tempo e é uma surpresa em um país entre os 20 melhores do mundo como uma potência econômica. O sistema educacional também está fazendo pouco para capacitar as pessoas a alcançar a independência financeira, deixando-as sem incentivo para progredir na escala socioeconômica.

Um Novo Fôlego no Século XX

Admitidamente, a economia brasileira enfrentou muitos desafios no início do século XXI. No entanto, agora é mais bem-sucedida do que era há 100 anos. Níveis reduzidos de pobreza têm capacitado mais cidadãos a assumir novas iniciativas para afastá-los da dependência econômica.

De fato, uma melhor qualidade de vida tem ajudado muitos cidadãos a trabalhar em direção à realização de um Brasil melhor, mais economicamente sólido do que era há muitos anos. Com o fruto deste trabalho, é possível investir com praticidade, desde que se tenha conexão com a internet e um dispositivo para se conectar a um dos muitos aplicativos desse mercado. Com alguns cliques, o cidadão comum pode construir um patrimônio que lhe renda frutos e, enfim, a sonhada independência financeira.

Conclusão

Com o foco atual no empoderamento, a economia brasileira continuará a avançar à medida que os anos passam. De fato, o foco em manufatura e tecnologia fez do Brasil atual o líder mundial em muitas frentes. No entanto, é o empenho do brasileiro em empreender e em buscar investimentos que criem novas fontes de renda que resultam na independência financeira. Isso, é claro, anda lado a lado com possíveis acertos do governo, que permite o crescimento das empresas nas quais o cidadão investe.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

