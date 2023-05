A- A+

Pernambuco Criado grupo de trabalho para monitorar implantação da Escola de Sargentos em Pernambuco De acordo com o Governo do Estado, a medida amplia o diálogo com a sociedade civil

Decreto publicado na edição desta quarta-feira (10) do Diário Oficial de Pernambuco institui grupo de trabalho com objetivo de monitorar a implantação da Escola de Formação e Graduação de Sargentos de Carreira do Exército e do Complexo Militar do Exército Brasileiro no Estado.

De acordo com o Governo do Estado, a medida amplia o diálogo com a sociedade civil, reforçando a intenção da gestão de abrir espaço à efetiva participação da população no acompanhamento de projetos estratégicos e relevantes para o Estado, como a Escola de Sargentos, que envolve a criação estimada de 28 mil novos empregos.

A governadora Raquel Lyra foi à Brasília, na terça-feira (9), para tratar do tema. O grupo de trabalho também terá participação do Ministério da Defesa e será coordenado pela secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Ana Luiza Ferreira.

Além disso, participam do grupo representantes de outras dez secretarias estaduais, como a Procuradoria-Geral do Estado, a Assessoria Especial à Governadora e a Secretaria de Projetos Estratégicos. Ainda no âmbito da administração estadual, estarão representados a Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH) e a Agência Estadual de Águas e Clima (Apac).

O colegiado ainda contará com a participação, como membros convidados, de representantes do Comando do Exército, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, da academia e de uma organização da sociedade civil indicada pelo conselho gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe.

Transparência

De acordo com a secretária Ana Luiza Ferreira, o grupo vai permitir o acompanhamento, com diálogo e transparência, das contrapartidas exigidas para a instalação do equipamento.

“O decreto que institui o grupo de trabalho demonstra a atenção da governadora com esse projeto, envolvendo todo o governo e representantes do Poder Legislativo, do Exército e da sociedade civil. Todas as medidas serão tratadas com transparência na defesa do desenvolvimento de Pernambuco e da sustentabilidade”, explicou.

O governo explica que o grupo se reunirá sempre que convocado e terá prazo de duração de 180 dias, prorrogáveis.

A implantação da Escola de Sargentos no município de Abreu e Lima, na Região Metropolitana, está prevista desde a assinatura do Acordo de Cooperação entre o governo estadual e o Comando do Exército, em 30 de junho de 2022. Envolvendo uma área de 188 hectares, soma investimento na ordem de R$ 1,8 bilhão.

