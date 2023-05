A- A+

RECIFE Criança atira em outra com espingarda de pressão na Zona Sul do Recife; arma era de vizinho Primeiras informações indicam que a arma seria usada para caçar timbus

Uma criança de 9 anos ficou ferida após ser atingida por um disparo de espingarda de pressão feito por outra criança, no bairro da Cohab, Zona Sul do Recife. Segundo os primeiros relatos da Polícia Civil de Pernambuco, testemunhas informaram que a arma era de um vizinho. O caso aconteceu na quinta-feira (25) e foi registrado pela polícia como lesão corporal.

As crianças estavam brincando na rua Ibirajuba, quando uma delas pegou a espingarda de pressão no quintal do vizinho e atirou na outra, que não teve a identidade informada. As primeiras informações também indicam que essa arma seria usada para caçar timbus.

O menino atingido foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, também na Zona Sul do Recife, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Ele foi transferido em seguida para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central da capital pernambucana.

De acordo com o HR, o menino passou por procedimento cirúrgico na madrugada desta sexta-feira (26) e o estado de saúde dele é considerado estável.

A Polícia Civil informou ainda que um inquérito policial foi instaurado e "maiores informações serão repassadas após a completa elucidação dos fatos".

