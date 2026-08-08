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ESTADOS UNIDOS Criança autista de 9 anos desaparece em floresta e é encontrado por drone nos EUA Menino conseguiu escapar de quintal cercado e foi localizada com ajuda de imagens térmicas; polícia afirma que treinamento especializado contribuiu para o resgate

Um menino de nove anos, autista e não verbal, foi encontrado por um drone após desaparecer de casa e entrar em uma área de mata em Arvada, no Colorado, nos Estados Unidos. A criança conseguiu escapar de um quintal cercado, na sexta-feira (31), e foi localizada entre árvores, perto do riacho Ralston, poucas horas depois de a família comunicar seu desaparecimento.

Segundo a KDVR, o menino deixou a residência por volta das 19h45. O drone, equipado com imagens térmicas, começou a sobrevoar a região minutos após o chamado. As imagens mostram a criança descalça saindo de trás das árvores, atravessando uma pequena ponte e se aproximando de um policial, a quem cumprimentou com um “high-five”.

Drone localizou criança em área de difícil acesso

O policial David Snelling destacou que o equipamento permitiu encontrar o menino em um trecho que ainda não havia sido percorrido pelas equipes em terra.

— Um lugar que não teria sido visto pelos policiais que estivessem apenas patrulhando a rua — disse Snelling à KDVR.

Segundo os pais, embora o quintal fosse completamente cercado, o menino encontrou um ponto por onde conseguiu passar e chegar à mata. O pai chegou ao local pouco depois do resgate.





A polícia de Arvada também mantém treinamento específico para que os agentes compreendam melhor pessoas autistas. Para o capelão Kevin Shive, que participou da capacitação, a preparação foi importante durante a ocorrência.

— Eles estavam mais bem preparados para lidar melhor com uma situação que exigia esse treinamento especializado — afirmou à KDVR.

O uso de drones em buscas por crianças autistas tem se tornado mais frequente nos Estados Unidos. Em abril, um equipamento ajudou a localizar um menino de 12 anos próximo ao rio Animas, também no Colorado. Outros casos recentes foram registrados no Texas e em Wisconsin.

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