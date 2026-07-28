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DESAPARECIMENTO Criança autista desaparece em área de mata fechada no Paraná; bombeiros realizam buscas João Gabriel Ferreira dos Santos foi visto pela última vez no último domingo (26), em uma área externa de uma propriedade rural onde estava com familiares

Uma força-tarefa foi organizada para tentar localizar João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, visto pela última vez às 9h de domingo, 26, em Araucária, região metropolitana de Curitiba, informou a Polícia Civil do Paraná.

João Gabriel é uma criança com transtorno do espectro autista (TEA), com nível 2 de suporte, não verbal, conforme esclareceu o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná.

Na manhã do desaparecimento, João Gabriel disse à mãe que iria ao banheiro, em uma área externa da propriedade rural onde estava com os familiares e não foi visto outra vez. Posteriormente, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h10 e "iniciou imediatamente uma operação integrada de busca", disse a pasta.

Durante o primeiro dia de busca, as equipes realizaram uma varredura em uma área de aproximadamente três quilômetros quadrados em uma região predominantemente agrícola, com vegetação densa, mata fechada e com diversos tanques (com o auxílio de sonar) e açudes.

Conforme o Corpo de Bombeiros, cerca de 150 pessoas entre bombeiros militares, voluntários, equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal se mobilizaram na busca da criança já no primeiro dia.

Até o momento, foram utilizados drones com câmera termal, mergulho técnico, dois binômios de busca com cães, a aeronave Arcanjo 01, do CBMPR; a aeronave Falcão 08, da Polícia Militar do Paraná; além de 10 viaturas.

Já a Polícia Civil do Paraná ouviu os responsáveis pela criança, além de coletar imagens de câmeras de segurança para esclarecer o desaparecimento. "Com o apoio de outras forças de segurança, a PCPR segue as buscas", informou a pasta em nota.

O desaparecimento de João Gabriel também foi reportado no sistema nacional Amber Alert, ferramenta do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em parceria com a Meta, responsável por notificar usuários do Instagram e Facebook, em um raio de até 160 quilômetros do de onde a criança foi vista pela última vez.

Para contribuir com informações que levem à localização de João Gabriel, as denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia, ou diretamente na unidade policial mais próxima.

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