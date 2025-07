A- A+

Violência "Queremos justiça", dizem familiares de criança baleada em Jaboatão; estado da vítima grave Caso aconteceu no último domingo (20), na comunidade do Cajá, em Jardim Jordão

Os familiares de Emily Vitória, criança de seis anos baleada em uma festa no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, no último domingo (20), passaram a manhã desta segunda (21) no Hospital da Restauração (HR), na área central da capital pernambucana, acompanhando a vítima, que segue internada em estado grave na unidade.

De acordo com a madrinha de Emily, Edilene da Silva, a criança teve perda total do cérebro, mas continua com os órgãos funcionando.

Shirlane Mayara, mãe de Emily | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a mãe de Emily, Shirlane Mayara, e a prima da criança, Evelyn Samara, clamaram por justiça ao suspeito de ter efetuado os disparos, que também teriam atingido outra criança e um jovem de 19 anos.

“Quando uma mãe perde um filho, todas nós perdemos um. Eu quero justiça por Emily. Eu quero justiça porque ela não foi a primeira e nem vai ser a última. A gente tem que viver à mercê disso, de estar dentro de casa e os bandidos na rua fazendo isso. Nem poupar uma criança. A justiça de Deus não falha, mas a gente quer a do homem”, clamou Evelyn. “Eu quero justiça! Justiça pela minha filha, é tudo o que eu quero”, pediu Shirlane, aos prantos.

Evelyn Samara, prima de Emily | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O pai de Emily estava no local, mas não quis gravar entrevista.

Momento do crime

Shirlane estava presente na hora do crime. Ela contou que o suspeito de realizar os disparos tinha passado por ela com a arma na mão e chegou atirando na festa.

“Eu fiquei na frente da casa da minha comadre, esperando ela e conversando. Foi quando esse indivíduo desceu com a arma na mão e já entrou na festa atirando onde minha filha estava. Minha filha foi atingida com dois disparos, um na cabeça e outro no braço. Quando eu vi que ele entrou na festa, eu comecei a gritar para o meu compadre, que correu e foi lá. Quando meu compadre saiu de lá, ele já saiu com ela [Emily] nos braços”, lembrou Shirlane.

Shirlane também contou que conhecia o suspeito e que o viu momentos antes do crime acontecer.

“Não sei o que ele queria na festa. Ele desceu [a ladeira] tranquilo com a arma na mão e eu vi que era ela. Eu, minha comadre e meu compadre conhecíamos ele - era vizinho”, declarou.

O suspeito do crime, de 49 anos, foi identificado e preso pela polícia, e conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e está à disposição da Justiça.



