INTERNACIONAL Criança cai de 4º andar de navio da Disney e pai pula para resgatá-la Vídeo mostra os membros da tripulação resgatando a dupla no mar e o barco de resgate sendo posteriormente içado de volta a bordo com a filha e o pai em segurança

Um pai pulou de um navio de cruzeiro da Disney para salvar sua filha depois que ela caiu no mar. O incidente aconteceu por volta das 11h do domingo (29), o último dia da viagem.



Os membros da tripulação puxaram a dupla para um lugar seguro enquanto o navio retornava da ilha particular da Disney Lookout Cay, nas Bahamas, para Fort Lauderdale, na Flórida. De acordo com testemunhas, a garota caiu enquanto tirava fotos perto de uma grade.



O vídeo mostra os membros da tripulação resgatando a dupla no mar e o barco de resgate sendo posteriormente içado de volta a bordo com a filha e o pai em segurança.

| Um homem pulou no mar de um navio de cruzeiro da Disney com destino à Flórida para salvar sua filha de 5 anos, que caiu do quarto convés. A tripulação parou o navio e conseguiu resgatá-los em minutos.



pic.twitter.com/naAEtL6EjY — Renato Barros (@renatogbbr) June 30, 2025

Noe Ayala, de 45 anos, que capturou a filmagem, disse que todo o resgate levou apenas 20 minutos - desde o alerta inicial de "man overboard" ("homem ao mar" na tradução para o português) até a colocação da filha e do pai no barco de resgate.



Noe Ayala, de 45 anos, que capturou a filmagem, disse que todo o resgate levou apenas 20 minutos - desde o alerta inicial de "man overboard" ("homem ao mar" na tradução para o português) até a colocação da filha e do pai no barco de resgate.

Ayala, que é da Califórnia, disse que "o navio começou a virar imediatamente e a tripulação reagiu de imediato". "O barco de resgate foi acionado cerca de 10 a 15 minutos depois."

