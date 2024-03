Criança com TEA, Yan de Lima Santana lança seu primeiro livro no Recife; veja

A- A+

No próximo sábado (9), a Livraria Leitura do Shopping Recife se prepara para receber o lançamento do livro "O Pato e o Sapo", escrito e ilustrado por Yan de Lima Santana, uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de apenas seis anos.

Nascido em um mundo de cores vibrantes e imaginação, ele mergulhou em sua criatividade para dar vida a uma história que vai muito além das páginas de um livro.

Com o apoio da família e orientação de profissionais da Clínica Ninho, Yan conseguiu transformar a paixão pela arte em expressão de sua visão única do mundo. O livro relata a história da relação familiar entre os pais patos e os seus filhos patinhos.

Robson Santana, pai de Yan, compartilhou o processo emocionante pelo qual passaram para tornar o sonho uma realidade.

"Desde o primeiro rabisco até as últimas palavras, Yan demonstrou uma determinação incrível em compartilhar sua história com o mundo. Ele não apenas escreveu cada palavra, mas também deu vida aos personagens com seus próprios traços artísticos. É uma jornada de amor, perseverança e autodescoberta que estamos orgulhosos de testemunhar”, destacou.

Yan é descrito pelo pai como um "raio de sol", cuja bondade e curiosidade iluminam cada sala em que entra.

Psicóloga da Clínica Ninho, Leniana Mendez enfatiza a importância do livro de Yan como uma ferramenta de inclusão e compreensão. "A narrativa de Yan não apenas celebra sua singularidade, mas também convida os leitores a abraçarem a diversidade em todas as suas formas. Seu livro reforça que cada voz, cada história, importa", diz.

