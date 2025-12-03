Criança de 10 anos perde a visão de um olho após agressão em escola do Rio
Ele foi transferido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde segue internado
Um aluno de 10 anos da Escola Municipal Leonel de Azevedo, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, perdeu a visão de um olho após uma agressão, no dia 18 deste mês, durante o recreio.
A criança do 5º ano do ensino fundamental estava sendo vítima de bullying na escola, e teria sido acertada com um soco por um outro estudante do 7º ano.
Ele participava de uma atividade de Educação Física, sob supervisão de um professor.
A criança foi levada ao Hospital Municipal Evandro Freire, onde exames apontaram uma lesão grave na retina do olho direito. Ele foi transferido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde segue internado.
A Secretaria Municipal de Educação do Rio diz que acompanha de perto todos os cuidados necessários, incluindo medicamentos e nova consulta para o aluno esta semana.
"Não há registros de ocorrências anteriores sobre o tema. Foi instaurada uma sindicância, que já está em curso, para apurar os fatos com rigor sobre a condução da escola. O aluno apontado como autor da agressão foi transferido para outra escola", diz a secretaria.
Segundo a pasta, "em caso de bullying, as unidades seguem o Protocolo de Prevenção, Proteção e Segurança Escolar, que prevê convocação de responsáveis, comunicação ao Conselho Tutelar, ações educativas e acompanhamento da convivência dos estudantes. O regimento escolar também estabelece etapas obrigatórias antes de qualquer transferência de aluno".