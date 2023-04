Criança de 2 anos é internada após enfiar pílula de ecstasy no nariz

A- A+

Uma menina de 2 anos foi atendida no Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse, no sul da França, depois de colocar um comprimido de ecstasy no nariz. Segundo a mãe da criança, a pequena deve ter aberto uma caixinha com as pílulas coloridas, confundido com balas e doces, e colocado uma no nariz.

Ao perceber que a menina poderia ter aspirado acidentalmente o comprimido de ecstasy, a mãe da criança conseguiu retirar parte da pílula do nariz da pequena. No entanto, por ela apresentar dinais de intoxicação, foi preciso chamar uma ambulância para levar a menina ao hospital.

Este casofoi descrito na revista científica Archives de Pédiatrie. Segundo os autores, outros 80 casos semelhantes já teriam sido relatados na literatura médica. No entanto, nenhum envolvia o nariz como porta de entrada da substância.

Segundo os autores do relato de caso, a menina chegou ao hospital apresentando alterações de comportamento e saúde visíveis, como:

Sinais de embriaguez e confusão;

Agitação;

Hipertensão (pressão alta);

Batimentos cardíacos acelerados;

Pupilas dilatadas (midríase);

Temperatura corporal normal (ausência de febre).

Diante dos sinais, a criança foi transferida para a UTI do hospital, onde passou por inúmeros exames, incluindo testes de sangue e de urina. Nas amostras colhidas, a única droga encontrada foi o ecstasy (MDMA).

Veja também

Ciência Fiocruz: pesquisas apontam potencial terapêutico de canabinoides