A- A+

Região Metropolitana do Recife Criança de 2 anos é vítima de afogamento em Santo Aleixo, Jaboatão, e socorrida por agentes da PRF Caso aconteceu nesta terça-feira (12). Uma mulher desceu do veículo e foi em direção aos policiais pedindo ajuda para salvar o filho

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxiliou no socorro de uma criança de 2 anos, que havia se afogado em uma caixa d’água, no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu nesta terça-feira (12). De acordo com a PRF, os agentes realizavam uma fiscalização na BR-232, quando um carro de passeio parou ao lado da viatura.

Uma mulher desceu do veículo e foi em direção aos policiais pedindo ajuda. Aos agentes ela informou que o filho havia se afogado no momento em que brincava em uma caixa d’água que, segundo ela, estava quase vazia.

Ao ouvir o relato, a equipe da PRF embarcou mãe e filho na viatura e seguiu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro do Curado, também em Jaboatão.

Durante o percurso, a mulher detalhou que o filho se desequilibrou e caiu com o rosto para baixo, e que, ao perceber a situação, iniciou os procedimentos de primeiros socorros e pediu a ajuda de uma vizinha.

Com a agilidade do socorro da PRF, o menino chegou rapidamente à unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. "Ela já estava respirando e se recuperando do afogamento", afirmou a corporação.



Veja também

Pequim Forte explosão é registrada perto de Pequim, alerta mídia estatal