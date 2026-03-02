Seg, 02 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Sertão

Criança de 2 anos morre após cair em fossa na zona rural de Santa Maria da Boa Vista

Nome da vítima e circunstâncias do caso não foram divulgados

Reportar Erro
Morte foi registrada por meio da Delegacia de Santa Maria da Boa VistaMorte foi registrada por meio da Delegacia de Santa Maria da Boa Vista - Foto: Google Street View/Reprodução

Uma criança de 2 anos morreu após cair uma fossa na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

O caso aconteceu nesse sábado (28) e foi confirmado pelas Polícias Civil e Militar do estado nesta segunda-feira (2).

De acordo com a PM, a corporação foi acionada por meio da 7º CIPM. Viaturas foram encaminhadas ao local da ocorrência, mas a vítima já havia sido socorrida por familiares e não resistiu.

O nome da vítima e circunstâncias do caso não foram divulgados.

A Polícia Civil destacou que a morte a esclarecer, sem indício de crime, foi registrada por meio da Delegacia de Santa Maria da Boa Vista.

"Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento", informou a PCPE.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter