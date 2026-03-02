A- A+

Sertão Criança de 2 anos morre após cair em fossa na zona rural de Santa Maria da Boa Vista Nome da vítima e circunstâncias do caso não foram divulgados

Uma criança de 2 anos morreu após cair uma fossa na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

O caso aconteceu nesse sábado (28) e foi confirmado pelas Polícias Civil e Militar do estado nesta segunda-feira (2).

De acordo com a PM, a corporação foi acionada por meio da 7º CIPM. Viaturas foram encaminhadas ao local da ocorrência, mas a vítima já havia sido socorrida por familiares e não resistiu.

O nome da vítima e circunstâncias do caso não foram divulgados.

A Polícia Civil destacou que a morte a esclarecer, sem indício de crime, foi registrada por meio da Delegacia de Santa Maria da Boa Vista.

"Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento", informou a PCPE.

