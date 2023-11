Criança de 2 anos morre após cair em poço desativado em Barra Mansa

A- A+

A menina Lavyne Gabriella do Nascimento Silva, de apenas 2 anos, morreu na noite desta quinta-feira (16) após cair em um poço desativado. O caso aconteceu na Rua Eterna Quintão, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Barra Mansa foi acionado às 18h50, e a vítima foi levada para a Santa Casa, mas não resistiu.

Parentes da criança informaram à polícia que a menina estava com o irmão de 5 anos na casa de uma tia no momento do acidente. Após o desaparecimento de Lavyne, buscas se iniciaram pelo bairro com a ajuda de vizinhos.

O paradeiro da menina foi descoberto quando um de seus chinelos foi encontrado próximo ao poço — que fica no quintal da casa onde estava. Parentes e vizinhos perceberam, então, que Lavyne havia caído e tentaram resgatá-la, sem êxito. Os bombeiros, então, foram acionados e fizeram o socorro.

A criança teria sido deixada na casa da tia para que sua mãe pudesse buscar um celular que estava consertando. Lavyne e o irmão teriam chegado ao local por volta das 16h30. A mãe da menina teria voltado para buscá-los cerca de duas horas depois, quando a criança já estava desaparecida.

Lavyne foi resgatada ainda com vida, mas não resistiu. O caso é investigado pela 90ª DP (Barra Mansa). De acordo com o delegado Rodolfo Atala, titular da unidade, até o momento, não há indícios de crime. Uma equipe da perícia esteve no local e diligências estão em andamento.

Nas redes sociais, parentes e amigos da família lamentam a morte de Lavyne: “Ela passou aqui na rua toda sorridente e, à noite, (acontece) essa tragédia. Que tristeza, meu Deus”, disse uma mulher. Outra, fala também ter visto a criança nesta quinta-feira, pouco antes do acidente: “(Estava) toda lindinha com vestidinho vermelho”.

