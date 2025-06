A- A+

TIRO ACIDENTAL Criança de 2 anos pega arma do pai e mata mãe no MS; pistola é apreendida após tiro acidental De acordo com a Sejusp, as câmeras de segurança da propriedade registraram o acontecimento

Uma criança de apenas 2 anos pegou a arma do pai e disparou acidentalmente, atingindo a própria mãe, na noite desta sexta-feira, 13, em Rio Verde do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. A mulher de 27 anos morreu, ao ser atingida no tórax e no braço pelos disparos.

A arma é uma pistola Glock 9 milímetros automática. O pai é um produtor rural e possui porte e registro da arma.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), as câmeras de segurança da propriedade registraram o acontecimento.

O casal estava sentado à mesa na varanda da casa, que fica no bairro Barra Verde, quando a criança pegou a arma que estava sobre a mesa e começou a manusear a pistola. Sem que os pais percebessem, o menino se virou com a arma em direção à mãe, Deborah Rodrigues Monteiro, quando aconteceu o disparo.

O tiro atingiu o braço de Deborah, mas a bala transfixou e perfurou o tórax.

O marido acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou a vítima para o hospital da cidade. Ela sofreu parada cardíaca e não resistiu.

Caso registrado como homicídio culposo e crime de omissão de cautela na guarda de arma de fogo

A polícia foi acionada e apreendeu a arma, um carregador e 19 munições, além de dois projéteis deflagrados. O caso foi registrado como homicídio culposo, além do crime de omissão de cautela na guarda de arma de fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento.

Segundo a Sejusp, o pai deverá responder ao inquérito policial.

As imagens das câmeras de segurança da residência que registraram o momento do disparo serão anexadas à investigação.

O corpo da mulher foi encaminhado para autópsia no Instituto Médico Legal de Coxim (MS).



