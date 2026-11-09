A- A+

Tragédia Criança de 3 anos é morta a tiros dentro de casa no Rio de Janeiro Suspeita é que tiro tenha sido disparado acidentalmente por irmã

Uma menina de 3 anos de idade morreu na manhã deste domingo (8), depois de ter sido atingida por um disparo de arma de fogo, dentro de casa, no bairro de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. A criança chegou a ser levada para o Hospital Municipal Rocha Faria, mas não resistiu ao ferimento.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando a morte da criança. Os pais da vítima foram ouvidos e a arma foi apreendida.

A suspeita é que a menina tenha sido baleada acidentalmente pela irmã de cinco anos de idade, enquanto elas brincavam com a arma do pai. De acordo com as informações preliminares, coletadas por policiais militares no hospital, a mãe das meninas teria afirmado que ela e o marido estavam dormindo quando foram acordados pelo som de um tiro.

Quando chegaram ao quarto das crianças, viram que a menina estava ferida e a levaram para o hospital. A mãe também teria contado aos policiais militares que o marido dela, pai das meninas, é registrado como CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) e tem uma pistola Taurus calibre 9 milímetros.

Mortes acidentais

De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre janeiro de 2017 e agosto deste ano, 159 crianças de até 14 anos de idade foram mortas vítimas de disparos acidentais de armas de fogo.

Pelo menos 58 desses casos ocorreram dentro de casa, de acordo com o Ministério da Saúde. Em outros 62 casos, o óbito ocorreu quando a vítima já estava em uma unidade de saúde, o que impede de saber o local exato da ocorrência.

Trinta e um desses registros ocorreram em local não identificado. Apenas oito casos ocorreram em via pública.

O Amazonas é o estado com o maior número de ocorrências de morte de crianças por disparo acidental de arma de fogo nos últimos dez anos (23), seguido pela Bahia (15), Pará (14), o Maranhão (13), Rio Grande do Sul (11) e Minas Gerais (dez). No Rio de Janeiro, haviam sido registrados três casos, antes da morte da menina nesse domingo (8).

Veja também