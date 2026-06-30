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terremoto Criança de 3 anos é resgatada após ficar 6 dias sob escombros de imóvel na Venezuela Menino foi retirado dos escombros sem ferimentos aparentes e recebeu atendimento ainda no local por médicos e paramédicos que acompanhavam a missão

Uma equipe de busca e salvamento da Jordânia resgatou com vida uma criança de 3 anos que permaneceu presa sob os escombros de uma casa por seis dias após os terremotos que atingiram a Venezuela. O resgate ocorreu em Caracas e foi anunciado nesta terça-feira, 30, pela Direção de Segurança Pública jordaniana.



Segundo o órgão, a criança foi localizada durante uma operação de buscas na capital venezuelana e apresentava sinais vitais estáveis. Para chegar até ela, os socorristas passaram horas removendo os destroços com o auxílio de equipamentos especializados, enquanto monitoravam o estado de saúde.

De acordo com o comunicado, o menino foi retirado dos escombros sem ferimentos aparentes e recebeu atendimento ainda no local por médicos e paramédicos que acompanhavam a missão. Em seguida, foi encaminhado a um hospital da cidade, e as autoridades venezuelanas foram notificadas.



O resgate ocorre em meio ao agravamento da crise humanitária provocada pelos terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que devastaram parte da Venezuela.



Nesta semana, as autoridades venezuelanas montaram um necrotério improvisado no porto de La Guaira, uma das áreas mais atingidas pela tragédia, após o colapso dos serviços forenses. O número de mortos já supera 1.700, enquanto as equipes de resgate seguem as buscas por desaparecidos.

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