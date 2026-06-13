Sáb, 13 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado13/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SERTÃO

Criança de 3 anos morre após ser atingida por disparo de arma de fogo em Petrolina

Polícia Civil investiga ocorrência como homicídio consumado e tentativas de homicídio de um homem e duas mulheres

Reportar Erro
Crime aconteceu no bairro de Mandacaru, em PetrolinaCrime aconteceu no bairro de Mandacaru, em Petrolina - Foto: Instagram Blog de Carlos Britto/Reprodução

Uma criança de 3 anos morreu, na noite dessa sexta-feira (12), após ser atingida por disparo de arma de fogo no bairro Mandacaru, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Imagens divulgadas pelo Blog de Carlos Britto mostram o momento da ação criminosa.

No vídeo, é possível ver adultos e crianças na frente do imóvel onde aconteceu o crime. Em seguida, dois homens chegam ao local em uma motocicleta. O garupa desce do veículo e dispara várias vezes em direção à residência. 

Leia também

• Pernambuco vai ganhar novas dez unidades de saúde, equipamentos e ressarcimento de obras

• Recife tem 9 mil famílias afetadas por chuvas de maio aptas a auxílio de R$ 2,5 mil do governo

• Pernambuco lança licitação de quase R$ 23 milhões para obras em encosta na Zona Oeste do Recife

Nesse momento, a criança é atingida. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor dos disparos e o piloto da moto deixaram o local após o crime. Até o momento, ninguém foi preso.

"As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", informou a Polícia Civil de Pernambuco, que investiga o caso como tentativas de homicídio contra um homem e duas mulheres e homicídio consumado da criança. O inquérito foi aberto pela Delegacia de Homicídios de Petrolina.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter