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SERTÃO Criança de 3 anos morre após ser atingida por disparo de arma de fogo em Petrolina Polícia Civil investiga ocorrência como homicídio consumado e tentativas de homicídio de um homem e duas mulheres

Uma criança de 3 anos morreu, na noite dessa sexta-feira (12), após ser atingida por disparo de arma de fogo no bairro Mandacaru, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Imagens divulgadas pelo Blog de Carlos Britto mostram o momento da ação criminosa.

No vídeo, é possível ver adultos e crianças na frente do imóvel onde aconteceu o crime. Em seguida, dois homens chegam ao local em uma motocicleta. O garupa desce do veículo e dispara várias vezes em direção à residência.

Nesse momento, a criança é atingida. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor dos disparos e o piloto da moto deixaram o local após o crime. Até o momento, ninguém foi preso.

"As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", informou a Polícia Civil de Pernambuco, que investiga o caso como tentativas de homicídio contra um homem e duas mulheres e homicídio consumado da criança. O inquérito foi aberto pela Delegacia de Homicídios de Petrolina.



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