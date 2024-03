A- A+

mato grosso do sul Criança de 4 anos é agredida por pai de colega em escola em Campo grande A agressão ocorreu quando crianças entravam na escola para iniciar as aulas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga um homem que teria invadido uma escola de educação básica na capital Campo Grande e agredido uma menina de 4 anos nessa segunda-feira (11). O caso está sendo apurado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).



A agressão ocorreu quando crianças entravam na escola para iniciar as aulas. A menina chegou e abraçou rapidamente o colega, filho do agressor. Momentos depois, vídeos de câmeras de monitoramento mostram o homem invadindo a escola. Em seguida, ele empurra a menina e fala algo enquanto mantém o dedo em riste, A sequência das imagens mostram o agressor indo embora do local com o filho.



Segundo Lione Balta, advogada da família responsável pela criança agredida, os pais estão muito abalados com a situação. "Ninguém sabe o motivo. Não tem uma explicação plausível para o que aconteceu", afirmou.



Servidores da Escola Municipal Professora Iracema de Souza Mendonça, testemunhas do crime, prestaram depoimento logo após o ocorrido. Segundo afirmou a diretora da instituição à polícia, o homem já havia pedido ao filho para agredir a menina.



A Polícia Civil não divulgou informações prestadas pelo agressor em depoimento. A defesa do homem não foi localizada.

Veja também

Pequim Forte explosão é registrada perto de Pequim, alerta mídia estatal