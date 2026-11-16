A- A+

Tragédia Criança de 4 anos morre após ser arremessada de viaduto pela própria mãe em São Paulo Em razão da ocorrência, as buscas no Google Trends cresceram nas últimas horas pelo termo "Viaduto Pedroso"

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante por homicídio após jogar a própria filha, de 4 anos, de um viaduto na região central de São Paulo, na tarde deste domingo, 15. A criança caiu no asfalto da Avenida 23 de Maio, foi socorrida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada no Viaduto Pedroso, na região da Bela Vista. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), guardas civis metropolitanos (GCMs) foram acionados durante patrulhamento na região e encontraram a mulher cercada por populares. Os agentes a contiveram no local. A defesa da mulher não foi localizada.

Em razão da ocorrência, as buscas no Google Trends cresceram nas últimas horas pelo termo "Viaduto Pedroso".

De acordo com as informações da ocorrência, a mulher apresentava comportamento alterado e também foi socorrida ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu sob escolta da Guarda Civil Metropolitana.

A criança foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao mesmo hospital, mas morreu em decorrência dos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio no 78º Distrito Policial (DP), nos Jardins.

Veja também