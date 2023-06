A- A+

SAÚDE Criança de 4 anos morre vítima de meningite bacteriana em Pernambuco Segundo a SES-PE, este foi o primeiro óbito causado pela doença no Estado em 2023

Um menino de 4 anos de idade morreu, no último dia 16 de abril, vítima de meningite bacteriana, segundo divulgou a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Essa foi a primeira morte causada pela doença em Pernambuco neste ano - em 2022, o Estado não notificou nenhum óbito.

De acordo com a SES-PE, a criança morava no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

A secretaria explicou ainda que o menino havia tomado duas doses da vacina meningocócica conjugada C.

Os dados do balanço epidemiológico mais recente da doença em Pernambuco mostram que, até 31 de maio, foram registrados 15 casos da meningite bacteriana. Desse total, nove foram confirmados, dois estão descartados e quatro ainda seguem em investigação.

Esses números indicam um aumento na notificação e no total de confirmados em relação ao mesmo período do ano passado, uma vez que, àquela altura de 2022, haviam nove casos notificados, sendo seis confirmados e três descartados.

Em todo o ano de 2022, foram notificados 20 casos de doença meningocócica, desses 13 foram confirmados e sete descartados.

