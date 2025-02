Criança de 5 anos é baleada na cabeça em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata

A- A+

Um menino de cinco anos foi atingido na cabeça por um tiro de arma de fogo em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. A situação aconteceu na tarde desta quinta-feira (6), e a criança foi socorrida com vida, em estado gravíssimo, para o Hospital da Restauração, no Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária de Pernambuco (PRF), o disparo teria acontecido de forma acidental, quando a criança acompanhava o pai em uma atividade de caça.

Profissionais da PRF e do Samu Metropolitano Recife foram acionados para o salvamento da criança e prestaram primeiros socorros para o resgate aéreo.

A PRF informou que o traslado da criança para o Recife, realizado em helicóptero do órgao, durou minutos. O helicóptero pousou no campo do Derby, e o menino seguiu na ambulância do Samu para o Hospital da Restauração.

