Criança de 5 anos morre após cair do 12º andar de prédio em Uberlândia, Minas Gerais
Um menino de apenas 5 anos morreu após cair do 12º andar de um edifício em Uberlândia, em Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira, 28, de acordo com o Corpo de Bombeiros.
A ocorrência foi registrada na Rua Ciano, 155, no bairro Grand Ville, Torre 3, zona leste da cidade. O chamado foi solicitado por volta das 7h30.
"A equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) esteve no local, realizou a avaliação da vítima e atestou o óbito ainda no local, em razão dos ferimentos", disse a corporação. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para os procedimentos legais.
As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pelas autoridades competentes. Não há detalhes se a criança estaria sozinha, por exemplo, antes da queda.