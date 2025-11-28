Sex, 28 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta28/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Criança de 5 anos morre após cair do 12º andar de prédio em Uberlândia, Minas Gerais

As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pelas autoridades competentes

Reportar Erro
Criança morre ao cair do 12&ordm; andar de prédio no Bairro Grand Ville, em Uberlândia Criança morre ao cair do 12º andar de prédio no Bairro Grand Ville, em Uberlândia  - Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um menino de apenas 5 anos morreu após cair do 12º andar de um edifício em Uberlândia, em Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira, 28, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A ocorrência foi registrada na Rua Ciano, 155, no bairro Grand Ville, Torre 3, zona leste da cidade. O chamado foi solicitado por volta das 7h30.

"A equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) esteve no local, realizou a avaliação da vítima e atestou o óbito ainda no local, em razão dos ferimentos", disse a corporação. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para os procedimentos legais.

 

Leia também

• Criança morre após tentar escalar fogão e eletrodoméstico tombar em Olinda

• Consulado pede providências sobre agressão a criança brasileira

• Entidades denunciam à ONU projeto que dificulta aborto legal em criança vítima de estupro

As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pelas autoridades competentes. Não há detalhes se a criança estaria sozinha, por exemplo, antes da queda.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter