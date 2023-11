Criança de 5 anos morta e escondida embaixo de concreto é identificada 35 anos depois, nos EUA

A- A+

Depois de 35 anos, a polícia de Massachusetts, nos Estados Unidos, identificou quem foi a menina de 5 anos cujo corpo foi encontrado envolto em concreto e abandonado numa área florestal no sudeste rural da Geórgia. Nesta segunda-feira, as autoridades também anunciaram que a mãe da criança e seu namorado foram acusados de assassinato.

Por décadas, a morte e a identidade da criança foram mistérios. Os testes de DNA começaram anos atrás, mas foi uma dica recebida em janeiro que levou à determinação de que Kenyatta Odom era a jovem vítima, conhecida como "Baby Jane Doe".

De acordo com as investigações, a pequena Kenyatta foi morta em sua cidade natal, Albany, na Geórgia, antes que seu corpo fosse despejado a 177 quilômetros de distância. O corpo foi descoberto entre móveis quebrados e outros detritos deixados na floresta em 21 de dezembro de 1988. Um homem que passeava pelo local tropeçou em um armário jogado, cheio de concreto, em uma área cheia de lixo. Desconfiado, ele ligou para o Escritório do Xerife do Condado de Ware.

O xerife Carl James era um dos detetives do departamento e foi enviado ao local.

— Na minha chegada, eu realmente não estava preparado para o que estávamos prestes a encontrar — conta James à Associated Press.

O corpo foi encontrado em um antigo armário de TV, embrulhado em um cobertor, colocado em uma mochila e depois cercado por concreto, em um depósito de lixo ilegal em Millwood, no Condado de Ware, na Geórgia.

Dicas que não levavam a lugar nenhum

Segundo o agente do Serviço de Investigação da Geórgia (GBI), Jason Seacrist, os investigadores seguiram centenas de pistas e dicas, ao longo dos anos, mas a maioria não trouxe contribuições para a investigação.

O achado de um exemplar do jornal The Albany Herald próximo ao armário abandonado depósito ilegal foi o que levou as autoridades a suspeitar que a criança poderia ter morado em Albany, cidade que fica a duas horas de carro de onde o corpo foi encontrado.



Em 2019, o DNA extraído dos restos mortais da garota começou a ser comparado com bancos de dados de genealogia. Seacrist disse que esses esforços tiveram sucesso no ano passado ao confirmar que a criança tinha familiares em Albany.

Em dezembro de 2022, quando o caso completou 34 anos, em dezembro, o GBI fez um apelo público, com uma oferta de recompensa de $5.000 de quem tivesse alguma informação.

Em janeiro deste ano, uma mulher telefonou e informou que uma criança havia desaparecido e a mãe disse que a criança foi morar com o pai, o que ela considerou suspeito. A dica permitiu que os investigadores finalmente identificassem a jovem Kenyatta e apresentassem acusações por sua morte.

Assassinada pela mãe

Não foi indicado o motivo ou como ocorreu a morte de Kenyatta. As únicas informações são que a criança morreu após seus pés e pernas serem submersos em água quente.

Evelyn Odom, de 56 anos, e Ulyster Sanders, seu namorado da época, foram presos na última quinta-feira. Um grande júri no condado de Dougherty, que inclui Albany, os indiciou por homicídio qualificado, crueldade com crianças em primeiro grau, ocultação de cadáver e outros crimes.

— Baby Jane Doe não é mais desconhecida. A bebê que foi jogada em um monte de lixo foi identificada, e estamos trabalhando para trazer justiça a ela, finaliza Jason Seacrist.

Os suspeitos permanecem sob custódia policial e os investigadores procuram a localização o pai da menina.

