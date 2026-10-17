Criança de 6 anos é encontrada morta após incêndio atingir casa em João Alfredo
Mãe e outras duas crianças foram socorridas por moradores antes da chegada do Corpo de Bombeiros; Polícia Civil investiga o caso
Uma criança de 6 anos de idade foi encontrada morta após um incêndio atingir a casa onde ela morava, na madrugada deste sábado (17), no bairro de Raul Soares, em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco.
Segundo o Corpo de Bombeiros, Maria Liz Prazeres Santos já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. As chamas haviam sido controladas por moradores.
A mãe da vítima e outras duas crianças foram socorridas antes da chegada da corporação. Não há informações sobre o estado de saúde delas.
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Maria Liz era aluna da Escola Miguel Azevedo de Oliveira, no Sítio Melancia. Em nota, a Prefeitura de João Alfredo lamentou a morte da criança e se solidarizou com familiares, amigos e a comunidade escolar.
“A gestão municipal se solidariza com os familiares, amigos, professores, colegas e toda a comunidade escolar, compartilhando o sentimento de dor diante dessa perda irreparável”, declarou.
A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso, que está sob responsabilidade da Delegacia de Limoeiro. Em nota, a PCPE afirmou que o caso foi registrado como "ocorrência de outros crimes resultante em morte", mas não esclareceu quais seriam os outros crimes.