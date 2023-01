Criança de 8 anos e adolescente de 14 são baleados por encapuzados em Jaboatão dos Guararapes

A- A+

Uma criança de 8 anos e um adolescente de 14 foram baleados por encapuzados, na noite desse domingo (22), em Jardim Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PC/PE), as vítimas estavam na rua quando desconhecidos encapuzados chegaram armados e mandaram todas as pessoas presentes no local ficarem com as mãos na cabeça.

Ainda segundo a corporação, uma correria foi iniciada e os suspeitos fizeram disparos, fugindo em seguida. Um adolescente e uma criança foram atingidos e socorridos para uma unidade hospitalar não informada.

Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos, que não tiveram nomes divulgados.



A tentativa de duplo homicídio foi registrada pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.



De acordo com a PCPE, as investigações foram iniciadas e continuarão até o esclarecimento do caso.

